Duboko razočaran zbog svega!

Radomir Taki Marinković oglasio se za Pink.rs nakon brutalnog okršaja ćerke Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša u Beloj kući, kao i njihovog vrelog pomirenja u izolaciji.

Kako je Taki istakao za naš portal, duboko je razočaran ponašanjem svoje naslednice, dok mu je Aleksandre Nikolić u celoj priči najviše žao.

- Ja nisam tužibaba, ja nisam cinkaroš, moja žena ga tuži. Ja ga nisam prijavljivao do sada ipak. Razočaran sam zbog Majininih postupaka, o Janjušu više ne znam ni šta da kažem. Svašta može tu da se desi, samo da ne izbije neka tuča, da neko ne bude povređen. Životna greška joj je što se sa njim pomirila. Ne daj bože da se ona jednog dana uda za njega, imala bi celog života problem. On nije normalan, čas se smeje, čas plače. Čovek je otišao sa živcima. Između ludila i pameti ima malo. Ja ću još malo da skrenem, išao sam malo da prošetam da se smirim i da sredim misli. Moraću da pozovem Majinu majku da vidimo šta ćemo. Voleo bih da mogu da čujem ćerku, ja sam bio u iskušenju kad sam video kako Janjuš pada preko Maje da odem tamo da izvučem ćerku napolje. Ne znam šta da očekujem i šta je sledeće. Ne znam kako da pomognem svom detetu, ne znam šta više da radim. Janjuš je jedan klošar, vređa Maju kako stigne, ja jednu ćerku imam, on je više puta bio nasilan. On sa 150 kila pada preko nje od 49. Mogao je nos da joj zgnječi, koji je operisan, to ne bi nijedan hirurg mogao posle da sredi. On ima žensko dete kod kuće, a ne ponaša se tako. Moj je veliki poraz i biću u velikom problemu ako ona odluči da ostane sa Janjušem - rekao je Taki i dodao:

- Žao mi je Aleks, nije ni ona cvećka, ali žao mi je što je izigrao njena osećanja, on je njoj posvetio pažnju, a onda se desilo šta se desilo. On je navikao da povređuje ljude, posebno žene - poručio je Majin otac i osvrnuo se na izjavu Bore Santane da Maja zapravo sve radi jer ima potrebu da otima zauzete muškarce, odnosno rastura tuđe veze.

- Ma Borina reč nema težinu, on je otišao u aut. Psuje grobove, psuje mrtve, užas - rekao je Marinković.

Autor: M.K.