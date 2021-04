Beba joj je sada najbitnija!

Glumica Marina Ćosić porodila se pre dve nedelje i na svet donela ćerkicu Sofiju. Glumica je sada na svom Instagram profilu podelila fotografiju iz parka na kojoj doji svoju mezimicu na javnom mestu. Ona je imala potrebu i da podrži sve majke koje razmišljaju o tome da li svoje bebe treba da doje u javnosti.

- S obzirom na to da su krenuli lepi dani, nas dve ili nas troje se dosta češće šetamo. Počela je da voli da spava u kolicima, pa često produžim šetnju jer vidim da joj prija truckanje. Tako smo pre neki dan dosta odmakle, pa se gospođica probudila gladna. Do sad nisam imala priliku da dojim u javnosti, ali s obzirom na to da imam malu bebu kojoj prija vazduh i voli da se šeta, trenutak kad je gladna je bio idealan da sednem u park i da je nahranim, ne da joj dam flašicu nego da je podojim. Bilo mi je neprijatno jer sam očekivala da će da me osuđuju, zašto ne odem kući ili se sklonim negde dalje od oka javnosti, ali onda sam u sledećem trenutku pogledala u nju koja je najsrećnija na svetu što može da klopa baš sad kada je gladna, a ne da gladuje još 30-45 minuta dok ne stignemo kući - napisala je glumica u opisu svoje fotografije na Instagramu.

- Da sam je pustila da gladuje bila bi nervozna i verovatno bi postala neutešna. Tako sam prelomila. Stanje mog deteta mi je mnogo bitnije od nekih osuđivačkih pogleda. Zato sam sela i uzela da je nahranim. Znate šta je najzanimljivije? Nit je bilo osuđivačkih pogleda, nit je bilo pogleda uopšte. Ona je pojela svoje. Ja sam se opustila, a posebno zato što sam shvatila da se ništa i ne vidi, i da i njoj i meni odgovara da možemo na duži period da izađemo, šetamo se i nagranim je, a da nas niko ne zagleda. Želim sa svojom pričom da vas sve pozovem da podržite dojenje u javnosti kao najnormalniju i najprirodniju stvar na svetu - dodala je Marina Ćosić na svom Instagram profilu.

Autor: M.K.