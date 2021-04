'Sa njim sam se čula pre tri dana, bio mi je kao rod' Merima Njegomir se nadala da će se Tozovac oporaviti, evo šta je rekla o njemu

Nije lako!

Predrag Živković Tozovac preminuo je danas u 85. godini od posledica koronavirusa. Iako su mnogi mislili da će se oporaviti i da njegovo stanje ide na bolje, nije uspeo da se izbori sa opakom koronom.

Pevačica Merima Njegomir je u nedelju, gostujući u emisiji "Premijera - Vikend specijal" otkrila da se čula sa njim i radovala se što je izašao iz bolnice.

- Sa Tozovcem sam se čula pre tri dana, on je stao na ludi kamen davnih godina, pored toga što mi je kum, on mi je kao rod. Hvala Bogu što je izašao iz bolnice, on je užasno jak čovek, ali skroman i veliki umetnik - rekla je tada pevačica, ne sluteći da će samo dva dana kasnije Tozovac izgubiti bitku sa životom.

