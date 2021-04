'Tužna sam, verovala sam da će se izboriti' Cakana ne može da se pomiri sa tim da je Tozovac preminuo, otkrila sve o njihovom druženju

Nije joj svejedno

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana sa velikim bolom primila je vest da je njen kolega Predrag Živković Tozovac preminuo u 85. godini, nakon borbe sa korona virusom.

- Znam ga otkako pevam. Skoro sam se čula sa Mimom (pevačevom suprugom, prim. aut.), rekla mi je da se on bolje oseća. Rekla mi je da ćemo se čuti kad on izađe, da će mu preneti pozdrave od Neše i mene, da će mu reći da se drži. On je prava srpska legenda za kojom treba žaliti. Toliko pozitivno i dobro stvorenje, divan kolega. Voleo je ljude, prosto je bio prava zvezda, jugoslovenska. Baš sam šokirana... - kaže kroz suze Cakana za "Blic".

Ona dodaje da su se ona i njen suprug Neša sa Tozovcem često viđali, te da su imali svoje rituale.

- Imao je on godina, ali negde sam verovala da će ipak da se izbori. Viđali smo se često zaista, u kafiću u njihovom kraju smo pili kafu, jeli kroasane, tu blizu stanuje Nešina ćerka. Šta može da se kaže osim da sam toliko tužna i zbunjena, užasnuta. Ionako su nam svi ovi dani blentavi i apatični, ovo me je dotuklo. Toliko je ljudi otišlo koji su bili vredni za nas, glumaca, pevača... Nekako stvarno da se čovek zamisli... Evo rasplakali ste me, pozvaću Mimu sada - s tugom kaže pevačica.

Autor: N.V.