Kao i svake srede, sinoć se u "Zadruzi" odigrala emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević je još jednom ušao u Belu kuću, kako bi zadrugarima čitao pitanja milionskog auditorijuma.

Prvi na udaru našao se Nenad Aleksić Ša, koji je posle žurke, između ostalog plakao i zbog toga što ga je supruga ostavila. Ovaj detalj za crnim stolom izneo je Marko Đedović, što je iziritiralo Ša.

Ja sam donela zaključak da je mom dečku krivo jer ga je žena ostavila i sada čujem sve, i plakao si zbog supruge i to je u redu ali si trebalo da mi kažeš da nemaš emocije. Kažeš kako je ne voliš i nećeš da se miriš, a onda se napiješ i kažeš šta misliš i osećaš, a ovamo se kune kako ne želi da je vidi i kako čeka da se razvede i da mene zaprosi - iznervirala se Tara.

Ša je napao Đedovića da želi da mu uništi vezu sa Tarom, na šta je novinar burnu reagovao, kako je danonoćno bio uz njih da ih savetuje.

Ti sa mnom tako nećeš da pričaš i da pričaš kako ja želim da ti nešto uništim, i sada ćeš da vidiš kako ćemo da razgovaramo - poručio je Đedović.

Nakon zamerki što pravi haos Nenadu, iako je on ostavio suprugu zbog nje, Tara je naglasila je da Ivana ostavila Ša, a ne obratno. Rasprava se nastavila, a reper je bio ubeđen da će ga Simova ostaviti. Tara je naišla i na osudu zadrugara zbog toga što je izlomila kazino kada se iznervirala.

Zadrugari su stavili Aleksandru Nikolić na stub srama, zbog toga što je brže bolje ušla u flert sa Čorbom, čim se Janjuš odlučio na Maju Marinković. Oni su joj zamerili što je prisno igrala sa Čorbom i pokušavala da ga poljubi i uradi nešto više sa njim, govoreći joj da je teranjem inata samo sebe dodatno srozala i pokvarila sliku o sebi koju je gradila poslesdnja tri meseca.

Ni Maja Marinković nije prošla bez osuda. Kontantni haosi koje pravi Janjušu doveli su do toga da se i ova zadrugarka nađe na udaru zadrugara i publike.

Iskreno, Janjušev odnos sa mnom i sa Aleksandrom, ne može da se poredi. Svi vidite koliko se volimo, čim je on meni prešao preko nekih stvari. Ona je ta koja se umešala u moju emociju... Ja sam pogrešila - priznala je Maja.

Haos Tare i Ša se nastavio za crnim stolom. Ona ga je optužila da od nje pravi monstruma, a zatim je iznela zadrugarima da joj reper stalno zvoca i ljubomoriše i da ona to više ne može da podnese.

On meni zamera jer igram uz Mensurovu pesmu, onda Čorbu i ne znam koga još i ja sam se šokirala kada mi je Kristina rekla za Čorbu, i on mi kaže kako ja gledam šta on radi pa je i nju naduvao i kada saa gledala u nebo, on kaže kako patim za bivšim i kada pomerim kosu on mi kaže kako gledam Aleks i Čorbu, i konstantno mi sve zamera i stalno mi zvoca - rekla je Tara.

I Stefan Karić je dobio osudu publike zbog uvreda koje je uputio na račun Jovane Ljubisavljević. On se pokajao i priznao da je pogrešio, ali ga je nekoliko zadrugara dodatno osudilo, između ostalog Nadica Zeljković i Miljana Kulić. Stefan je zaratio sa Miljanom i odlučio da staavi tačku na njihovo prijateljstvo.

Na pitanje o svadbi Aleks i Janjuša, Maja se pokunjila i priznala da će joj teško pasti, a rekla je Janjušu da se nada da neće raditi nešto što će joj smetati.

Maja je priznala da i da se pokajala zbog toga što je grebala Janjušu, ali on nije verovao u njeno pokajanje, te poručio da se zadrugarka nikad neće promeniti.

Tara je poručila da neće trpeti ljubomorisanja Ša, naročito kada je Čorba u pitanju. Simova je stala u zaštitu bivšeg dečka, što je iznenadilo repera.

Čorba meni pomaže da svom dečku napravim iznenađenje, a da on ispada grbav jer je on ljubomorno pseto neće! Kada već moram da kažem, ja kažem! On mene ceni, poštuje i tačka. Čorba se meni uvek nađe i kada plačem, i kada povraćam i sve! Ako Čorba ima poštovanja prema nekom, to sam ja! Sedam dana sam bila s anjim pre sedam meseci ljudi! Kada se zadesimo u pušioni, ja sam inicijator priče - istakla je Tara.

Nakon još jednog pitanja koje je dobio zbog suza koje je prolio za Ivanom, Ša je priznao da je plakao zbog Tare, a zatim progovorio o problemima u braku.

Mi se nismo viđali zbog nastupa, samo po pola sata u salonu i ja sam jurio za parama i ona me je zezala i brat mi je rekao da samo razmišljam o parama i porodicu sam zapostavio! Ivana je bila savršena žena i nijednu lošu stvar mi nije uradila, a ja sam bio taj koji je bio nervozan i samo sam jurio pare i plašio sam se detalja da se ne vratim u detinjstvo, i Ivana se trudila da sačuva brak i Ivana moj novac nikada nije uzimala. Ja sam bio zaluđen sa parama, zvala me je Kir Janja. Što se tiče deteta, radili smo na tome godinama i nije došlo do toga, dogovorili smo se pre rijalitija da kada izađem da se smirim i ja sam neko ko je živeo u haosu i kada je totalni mir ja nisam sav svoj. Radili smo na tome, ali smo došli do zaključka da mi možda nismo spremni za to i ona je stalno radila i bilo ej salon kuća i putovanja i nismo provodili vremena zajedno i imali smo prijateljski odnos i ona je iz porodice gde je brak svetinja. Ja sam ti dečko i ne treba da iznosiš detalje i da nisam sa Ivanom spavao u istom krevetu, i uopšte to spavanje jer ne možemo da se podnesemo i ja sam igrao igrice i zaspim na kauču, a ona je volela da spava jer je ona sve radila i sve vodi - objasnio je Ša.

Posle svih dešavanja sa Aleks i Majom, Janjuš je priznao da se razočarao u žene, te istakao da ne bi voleo da bude u vezi ni sa jednom od njih dve.

Aleks se pokajala što je provocirala Maju i Janjuša igranjem sa Čorbom, a onda se oduševila kada je Janjuš odlučio da će ispoštovati svadbu.

Tara i Ša su počeli da se svađaju nakon svih pitanja koje su dobili, a Simova je i uvredila repera.

Stoko jedna samoživa, mrš, ti si jedna lažovčina i k*rvar - rekla je Tara.

Sve radiš da bih ja bio najgori - zamerio je Ša.

Tara je zatim doživela krah i iznela sve što je muči.

Izašla sam iz toksičnih veza, bežala od svega gde sam propi*ala krv zbog njih. Što se tiče Nenada, ja sam se borila i za njega, ustajala za stolom, lagala za njega, za sebe. Kada je Miljana vređala njegovu suprugu, ja sam skakala za njega. Time što ja pretim da ću da raskinem je jednostavno je, jer ja ne mogu da budem u odnosu gde meni nešto smeta. Ja imam 20 godina, ne mogu ja da menjam čoveka od 40 godina. On mi se zakleo od petka, da neće da pravi te afektne psovke, da me neće opsovati, da će se gristi za jezik kada izgovori da volim bivšeg, i ostalo. Ja imam konstantan psihički teror od ovog čoveka, pet meseci već! Da ne bude da ga optužujem, ali te neke stvari, zamerke, ja idem i menjam sve, ja imam strah od toga da doživim ono što sam doživela prošle godine. Kunem se sebi da neću da doživim istu situaciju, a dovodim sebe tu. Ostajem u odnosu jer volim, a ništa ne valja. Ja spavam po ceo dan, meni će život da presedne! Ja sam iz Zadruge 3 izašla bez mrlje, kao hrabar čovek, a sada? Ispala sma ku*vetina, ljubavnica, najgora, u mojoj glavi je crno jako dugo. Meni se konstantno zamera - rekla je Tara.

Ljubomoran jesam, ali ja ne terorišem! Ocrni me devojka, dobro, ja sam problem - vikao je Ša.

Na udaru pitanja našli su se i Nataša Radan, Filip Car, Kristina Spalević... Nakon emisije Maja je prišla Janjušu i pokušavala da izgladi odnos, ali on se nije dao.

Maja je tu ponovo poludela, pa najavila da će imati novi haos sa Janjušem. Zadrugari su je zbog ovoga osudili, ali ona se nije smirivala. Unajmila je zadrugare da prate šta radi Aleksandra i da li se približava Janjušu.

Car je nakon emisije zvao Paulu da spava kod njega, a ona mu je rekla da opere posteljinu, jer je smatrala da se po njoj nalaze telesne tečnosti od noći pre, kada je Filip spavao sa Kristinom.

Tara i Ša su se još jednom raspravljali zbog Čorbe, a Simova je ostala pri stavu da neće prekidati kontakt sa njim, jer ga jako ceni.

Matora i Čorba su se rano jutros, kada su ostali zadrugari zaspali, okupirali kuhinju kako bi mogli da spreme ketering za manifestaciju povodom proslave Međunarodnog dana ROma.

Za to vreme došlo je do razmirica između Paule i Cara. Naime, on je počeo da je mazi i grli kada su legli da spavaju, a zbog ovoga je Hublinova odlučila da se vrati u svoj krevet.

Autor: M. P.