'OČIGLEDNO SAM OSTAVILA DUBOK TRAG U NJEMU, ČIM ME NE VADI IZ USTA' Oglasila se Iva Grgurić iz Dubaija za Pink.rs: Prokomentarisala Karića i Jovanu, pa poslala BRUTALAN odgovor bivšem dečku koji je neprestano spominje!

Pobednica "Zadruge 3" trenutno uživa na odmoru, a evo šta kaže na to što Stefan stalno poredi Jovanu sa njom!

Jovana Ljubisavljević je svoju vezu sa Stefanom Karićem otpočela nekoliko dana nakon što je javno raskinula sa svojim dečkom Lukom. Između ovo dvoje zadrugara sevala su varnice od samog Karićevog ulaska, ali se sve to promenilo u narednom periodu.

Jovana i Stefan se poslednjih nekoliko nedelja neprestano svađaju, zbog čega dolazi i do sve češćoh raskida. Kariću se nije svidelo kako je Jovana odgovarala sinoć u emisiji "Pitanja gledalaca", zbog čega nisu progovorili ni reč sve do današnjeg nastavka emisije. Stefan, koji je više puta ponovio da najviše ceni iskrenost, zamerio je Jovani kada je rekla da svoje pravo mišljenje ne iznosi, kako bi zaštitila njega i njihovu vezu. Karić je zbog ovoga izgoreo, pa je došlo do još jedne burne svađe.

I danas, i u mnogim prethodnim svađama, Stefan je Jovanu uporedio sa svojom bivšom devojkom Ivom Grgurić, pobednicom "Zadruge 3". Stefan smatra da su i Iva i Jovana foliranti. Misica mu često ovo prebacuje, govoreći mu da ona nije kriva što on ima traume od bivših devojaka.

To što si se istraumirao u prošlosti mene ne zanima, i što ne možeš da se opustiš! - rekla je Jovana u svađi.

Ti nosiš epitet perfidne, lukave, kao da te ne poznajem! Lisica, najveći folirant! - poručio je Karić.

Biće ti žao, ja ću se ohladiti. Kunem ti se u brata, biće ti žao - nastavljala je misica.

Svaka moja bivša ima da pobedi, ali ja sada idem najjače! - govorio je Stefan, a ona mu je to ponovila da će mu biti žao i da je imao loše devojke.

Ekipa našeg portala stupila je u kontakt sa pobednicom "Zadruge 3", koja nam je dala kratak komentar na ponašanje svog bivšeg dečka i to što je stalno pominje.

Čim me ne vadi iz usta, sigurno ima neki razlog. Očigledno sam ostavila dubok trag u njemu. Nema potrebe da druge upoređuje sa mnom, on jako dobro zna kakva sam ja bila, a kakve su dotične... Njemu želim sve najbolje, kao i ostalima u rijalitiju - poručila je Iva, koja trenutno uživa na odmoru u Dubaiju.

