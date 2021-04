Uvek uzbudljivo!

Sinoć se u "Zadruzi" odigrala još jedna emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću, a prvi prilog koji je najavio bio je razgovor Filipa Cara sa zadrugarima, koji je ogovarao Boru Santanu. Zadrugari su iskritikovali Cara zbog toga što je muvao Milicu Kemez, a on se pravdao time da tada Milica i Bora nisu bili zvanično u vezi.

Iako su očekivali žustriju reakciju od Bore, zadrugari je nisu dobili, te su tako posumnjali da se Santana plaši da odgovori Caru.

Nakon ovoga prikazana je svađa Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, koji joj je ljubomorisao zbog Milana Jankovića Čorbe. Zadrugari su ponovo ostali šokirani reperovim ponašanjem, a Sanda Rešić je iskritikovala dotadašnjeg prijatelja. Ša se iznervirao, pa je počeo da urniše Sandru, a i on ju je optužio da je zaljubljena u Anđela Rankovića, pa su se žestoko posvađali.

Tara se sve vreme trudila da ostane mirna, kako joj je posle ponoći bio u rođendan, a Ša je prekinuo svoju svađu sa Sandrom kako bi iznenadio svoju devojku.

Tari nije bilo sve po volji. Ona je bila neraspoložena što mnogi ljudi koje voli neće biti tu na njen dan, a Ša nije znao kako da je oraspoloži.

Aleksandra Nikolić dobila je priliku da sazna kako ju je Janjuš komentarisao dok je učestvovala u predstavi "Romska svadba". On je govorio kako je ona folirant, kao i da je izvisila za svadbu, kako je Neca u predstavi na kraju odabrao Maju Marinković. Aleks nije želela da se svađa, pa je poručila da Janjuš ima pravo da se šali, a on se pravdao da nije hteo da je ponizi.

Zadrugari su dobili priliku i da vide kako Teodora Bilanović flertuje sa Stefanom Karićem. Ovo je rastužilo Jovanu Ljubisavljević, dok su mnogi napali Lepog Miću da je nagovorio pevačicu da uradi ovo, kako bi duže opstala.

Tokom izlaganja, Milica Kemez je rekla i da se priča da je Mića zaljubljen u Teodoru, što se ranije pokazalo kao spletka pojedinih zadrugara, koji su izmislili priču da naude Miči. Kemezova je naišla na osudu zbog toga što ponovo pokreće priču o Mići, koji je uvek bio tu za nju. Ona se pravdala da je samo htela da ga odbrani, a Mića joj je zabranio da to radi, jer mu nanosi više štete nego koristi.

Janjuš je gledao i razgovor Aleksandre Nikolić i Bore Santana, gde ona priznaje da bi se stvarno udala za košarkaša. Janjušu je ovo bilo smešno, kako danima tvrdi da se Aleks folirala da je zaljubljena u njega. Maja je optužila suparnicu da je folirant i da bi sve uradila zbog kadra.

Filip Car je bio akter nekoliko klipova od sinoć, ali se i o njemu pričalo na klipovima. Pušten je klip gde Marko Đedović komentariše sukob Cara i Janjuša, a zatim i prilog gde Paula Hublin kudi Cara zbog ponašanja. Janjuš je smatrao da je Paula "iskompleksirala" Cara i da se on trudi da bude kao Vladimir Tomović, ali da je to nemoguće. Car se pravdao svom nekadašnjem drugaru i spuštao je loptu, kako ne bi došlo do novog sukoba.

Zadrugari su zatim dobili priliku da čuju razgovor Paule i Cara o njihovom odnosu. Već danima se polemiše o tome da li između njih postoje ljubavne varnice. Car je ustao i priznao da nikad nije osećo nešto prema nekoj devojci kao što je prema Pauli, kao i da je voli, ali da nije zaljubljen u nju. Zadrugari su smatrali da jeste, kao i da su emocije uzvraćene, ali da Hublinova još uvek to neće priznati, zbog svih svojih grešaka u rijalitiju.

Zadrugari su stavili Aleksandru Nikolić na stub srama, nakon što su videli njen fler sa Čorbom tokom žurke. Oni su smatrali da je porušila sve što je gradila prethodna tri meseca, da se vratila na stare staze i da je za jednu noć pokazala šta je.

Stidim se ovakvog ponašanja, ali stojim iza svojih postupaka. Znam ko sam, nisam ku*va u duši, jesam ispala ološ, moj glup postupak me je doveo dovde, ali nije mi dobro jer sam došla sebi. Svi imaju za pravo da me iskritikuju, ali niko nije ni toliko bezgrešan, ima i gorih od mene - pravdala se Aleksandra.

Zbog Čorbe je došlo do još jedne rasprave između Maje i Janjuša, kada je on saznao da mu je Marinkovićeva pevala pesme. Janjuš je primetio na klipu da Maja gleda u Čorbu, pa se strašno naljutio na nju, a ona se pravdala da to nije radila, iako su svi zaključili da jeste.

Stefan i Jovana ovih dana imaju sve burnije svađe. Nakon što je prikazana jedna, oni su se još žešće posvađali. Karić je zaključio da Jovana i dalje voli svog bivšeg dečka, posle čega se misica zaplakala.

Ona je otišla do spavaće sobe, gde je nastavila da plače, a tešila ju je Tara Simov.

Nastala je opšte pometnja u emisiji kada je pušten prilog sa žurke, tačnije Kristina Spalević i Filip Car u krevetu. Zadrugari su polemisali da li je bilo vrele akcije i nastala je opšta pometnja. Podsetimo, na jučerašnjim "Pitanjima gledalaca", Kristina je tvrdila da nije imala odnose sa Carem, već da su se samo ljubili, kao i da se on samozadovoljavao pored nje. Većina zadrugara bila je ubeđena da se ipak nešto desilo ispod pokrivača.

Nakon što je videla razgovor Matore i Čorbe o svom odnosu sa Carem, Sanja Stanković je još jednom javno priznala da je pogrešila. Matora je rekla da se njena bivša devojka totalno pogubila i da Car treba samo da "roka".

Pred sam kraj emisije zadrugari su videli i ljubavni klip Paule i Cara.

Mnogo su slatki - rekao je Fran o ovom prilogu.

Ljudi ovde se sve vidi, to puca od ljubavi - dodao je Cvele.

Car je predložio da se organizuje još jedna svadba, dok je Marko Đedović imao komentar da "svaka rupa nađe svoju zakrpu".

Odmah nakom emisije došlo je burnih dešavanja između Sanje i Cara u sobi za izolaciju. On tamo ne spava dva dana, zbog čega je kažnjen, kako osobe koje su odabrane za potrčke moraju provesti noć u izolaciji. Sanja je juče izbacila Carev dušek, a danas ga je polila.

On je zbog toga odlučio da legne kod nje, pa je legao preko nje, a ona mu je rekla da spava na podu. Došlo je do svađe.

Sanja je zamerala Caru zbog toga kako se ponašao sa Paulom dok su njih dvoje bili u vezi, a zatim i što je završio u krevetu sa Kristinom neposredno posle raskida. Posle svađe, Care je odustao od izolacije i vratio se u spavaću sobu.

Maja i Janjuš su još jednom porazgovarali posle emisije, gde joj je on priznao da ne može ni bez nje, a ni sa njom. Ona je uspela da ga ubedi da je vrati u svoj krevet.

Nakon što su legli zajedno, Maja i Janjuš su sačekali da se ostali zadrugari uspavaju, a zatim su imali vrelu akciju pomirenja od koje se tresla spavaća soba.

Tara je znala da se nešto dešava u Beloj kući, pa je krenula za Ša, koji je otišao da vidi kako napreduje još jedno iznenađenje za nju. Simova je zamalo upropastila iznenađenje, a zadrugari su je naterili da se vrati u rehab i sačeka svog dečka.

Matora je spremila hranu za Taru i Ša i donela im hranu u rehab.

Nakon večere, Tara i Ša su završili zajedno u tuš kabini, a zatim se vratili u rehab. Ostaje da ispratimo kako će danas proteći njena proslava rođendana i kako će se razvijati ostali zadrugarski odnosi.

