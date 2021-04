Po ovome će ostati upamćen zauvek...

Legendarni pevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac (85) preminuo je u utorak 6. aprila nakon opake borbe sa koronom koja je trajala nedeljama. Danas u 11 časova u Kombank dvorani održana je komemoracija legendarnom Tozovcu, a veliki broj poznatih, prvenstveno njegovih kolega, okupio se kako bi mu odali počast.

Kum legendarnog Tozovca, Ratko Rađenović dirljivim govorom rasplakao je mnoge na komemoraciji.

- Dragi i voljeni kume, supružniče, oče, pobratime, saputniče, govoriću jezikom tvoje majke Budimke, koju si neizmerno voleo, a prerano izgubio. Bio si i ostao do kraja čovek života, čovek radosti, ljubavi i pesme. Tvoja duša je beskrajno čista, pamet aristotelovska, nikad u svom životu nisam upoznao takvu ljudsku gromadu, voleo si život više od svih nas... Spojio si scenu i publiku, bilo je to horsko pevanje. Niko me nikad nije tako uvažio kao ti. Slava ti kume, brtae, prijatelju... Ko je bolje od tebe pozbavao svoj narod, ama baš niko. Zato su tvoje pesme himne. Tvoja univerzalnost nema granica. Voleo si golubove, čuvao ih i pazio kao slavni Tesla. Putujemo i mi prem tebi, čekaj nas, mi ćemo sigurn doći, najveću prazninu imaće tvoja saputnica Mima, tvoje božje dete Sanja, unuka Jovana, Dušan, zet, pobratim, kumovi, kolege, pevači, cela Srbija... - govorio je kum proslavljenog pevača i naježio sve.

Autor: M.K.