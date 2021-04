DEVOJAČKO I MOMAČKO VEČE SE PRETVORILO U PRAVI HAOS: Maja dovela Janjuša do TAČKE PUCANJA, Karić se POMIRIO sa Jovanom, Ša IZMOLIO pomirenje od Tare, a onda su Matora i Sanja uradile OVO!

Skandal za skandalom!

Prošle noći na velelepnom imanju Veliki šef je organizovao devojačko i momačko veče, budući da će se u nedelju održati svadba Aleksandre Nikolić i Marka Janjuševića Janjuša.

Dok je uveliko trajala žurka, Nenad Aleksić Ša otišao je kod svoje devojke Tare Simov, koja ga je prethodno izbacila iz sobe za rehabilitaciju, budući da joj je pobacao sve poklone koje je dobila za 21. rođendan. On je pokušao, kao i inače, da se podvuče Tari pod kožu, znajući da ga ona bezuslovno voli i da će mu oprostiti.

Bilo je napeto i sasvim neizvesno da li će Tara nastaviti vezu sa reperom, jer je naizgled bila sigurna da želi nastaviti dalje sama. No međutim, ipak je došlo do pomirenja, a kasnije i do vrele akcije u tuš kabini.

Zadruga 4 -Tara i Ša, vrela akcija pomirenja - 10.04.2021. pic.twitter.com/mRaiNbKEly — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 10. април 2021.

I dok je trajala epizoda od ljubavi do mržnje između Tare i Ša, sa druge strane, zadrugari koji su se veselili na žurkama, doveli su atmosferu do usijanja, a svi su željno iščekivali da vide kako će teći odnos ljutih rivalki Maje Marinković i Aleksandre Nikolić.

U početku ništa nije govorilo da će doći do potpunog karambola, zbog kog je moralo da reaguje i obezbeđenje. Maja i Aleksandra igrale su kao najbolje drugarice na Rajskom ostrvu, uz gala proslavu, bogatu trpezu i nezaboravnu atmosferu koju je organizovao Veliki šef.

Međutim, kako je vreme prolazilo, Maja je postajala sve nervoznija, jer nije znala šta Janjuš radi na svojoj proslavi, a kada je saznala da su momci imali šou program sa striptizetom, odlučila je da uzme konce u svoje ruke.

A onda je došlo vreme i da Aleksandra i Maja porazgovaraju o svemu i pokušaju da njihove nesuglasice i rivalitet spuste na minimum, barem za sada. Maja je dala Aleksandri obećanje da neće praviti njen poznat haos za dva i po minuta.

Potom je usledilo i pomirenje Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića, koji su imali nikad burnije rasprave prethodnih dana.

Međutim, Maja nije izdržala da ne napravi haos. Nakon što je preplivala na drugi deo imanja, Maja je otrčala kod svog voljenog, pratila ga u stopu, sve vreme ga bombardovala pitanjima, a on je nju konstantno ostavljao bez odgovora, što je nju dodatno nerviralo i diralo u živac.

Ali kada je zora pokucala na vrata, u Beloj kući je zavladao mir, a sve je bilo u znaku pomirenja. Jovana Tomić Matora i Sanja Stanković ponovo su bile bliske, pa su čak i zaplesale zajedno, dok su u krevetu Jovana i Karić imali malo intimnih poljubaca ispod pokrivača.

Autor: O. B.