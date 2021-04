Maji Marinković nije bilo svejedno, najavila haos!

Nedelja veče u Zadruzi svaki put iznenadi, što izbacivanjem nekog od ukućana, što dešavanjima nakon toga.

Na samom početku večeri, u studiju kod Dušice Jakovljević pojavila se podrška nominovanih, ni manje ni više, nego bivši zadrugari Alen Hadrović i Stefan Šebez. Alen je još jednom potvrdio emocije prema nominovanoj Maji Marković, kao i da nije odustao od nje i nakon izlaska iz Zadruge.

U međuvremenu, novopečenim mladencima je stiglo obaveštenje da ih čeka prva bračna noć, ali na iznenađenje svih, pogotovo Maje Marinković, to nije bilo na Rajskom ostrvu, a ni u hotelu, već van Zadruge.

Nakon što su Aleksandra Nikolić i Marko Janjušević otišli na prvu bračnu noć, Maja je počela da vileni po Beloj kući i ispituje zadrugare kakva je situacija, te tražila utehu od njih.

Jesu seli zajedno u auto pozadi? Pa to je to. Da li će tamo biti kamere? Desiće se nešto - rekla je Maja.

Nakon toga, kao i svake nedelje, Darko Tanasijević je ugostio pojedine zadrugare u Šiša baru, kako bi sa njima porazgovarao o aktuelnostima u Zadruzi. Prva je bila Maja, koja je evidentno bila utučena zbog svega što se dešavalo tokom i nakon svadbe Aleks i Janjuša, pa je priznala da je malo preterala sa reakcijama i ponašanjem prema njima. Takođe, ona je primetila i poglede od strane Čorbe, što je značilo da nije ravnodušan na nju, a onda je uporedila njeno ponašanje prema njemu, koje nije ni slično ponašanju koje pokazuje prema Janjušu.

I Nenad Aleksić Ša se pojavio u Šiša baru, a on je nakon turbulentnog dana sa Tarom Simov, imao i na šta da se požali. Njemu nije bilo jasno njeno ponašanje, koje se konstantno menja, pa je zaključio da joj je dosadio. Sve to je pripisivao njihovom razlikom u godinama. Zasmetalo mu je i to što stalno pominje bivše momke, kao i to što se stalno ljuti i prebacuje mu.

Brzo je došao trenutak i za izbacivanje. Darko je sa nominovanim zadrugarima Majom Marković i Filipom Carem, došao u sportsku salu gde su odigrali igricu. Rezultat je bio nerešen, ali Filip je imao znatno veći procenat glasova, pa je Maja morala da napusti Belu kuću.

Pre intervjua Maja je bila presrećna kada je ugledala njenog dečka Alena. Maja je poletela Alenu u zagrljaj i njihov susret je bio jako emotivan pa su čak oboje zaplakali, a nju je sačekalo i iznenađenje na povratku ka kući.

Za to vreme, u hotelu je vladala harmonija prve bračne noći, a mladenci su bili oduševljeni prizorom koji ih je sačekao pri dolasku. Dok se Aleksandra pripremala, Marko je odlučio da je iznenadi i aranžira sto sa hranom koju im je omogućio Veliki šef, kako bi do maksimuma uživali u ovoj noći.

Dok su ispijali šampanjac i uživali u hrani, Aleks i Janjuš su razgovarali otvoreno o svemu. Složili su se da ne žele da kvare odnose, kao i da im je žao zbog svega, pa su pomenuli i Maju Marinković, koja je i kriva za nesporazum između njih dvoje.

Ja ne znam šta vas dve pričate, a ona je namerno to htela da bi nas razdvojila i ja sam razgovarao sa njom da ne bi pravila skandale ali nije moguće! - rekao je Janjuš.

Ja sam sa njom pričala sat vremena, da ne bi napravila neki skandal, mislim da je zato i bila kao mirna, zamisli šta bi uradila da nismo razgovarale - rekla je Aleksandra.

Meni je žao, jer da smo napolju bili zajedno, sve bi bilo drugačije, ali ja sam kriv jer sam opet ušao u odnos sa njom. Ja sa njom ne mogu da izađem iz odnosa, jedina opcija je da ode sa drugim jer ne mogu - objasnio je Janjuš.

Na kraju su se dogovorili da se druženje nastavlja, a onda je Aleksandra priznala svoje emocije, koje se nisu mnogo promenile, ali iako je zaljubljena, želja da bude sa njim u vezi je nestala.

Njima su u sitne sate došli maseri u sobu kako bi ih nakon napornog dana maksimalno opustili, a Aleks i Janjuš nisu mogli da sakriju koliko im prija sve što im je Veliki šef poklonio.

Još jedno od iznenađenja koje im je stiglo bilo je u vidu presvlake za spavanje, tačnije, spavaćica koja je stigla za mladu, a zbog koje Janjuš nije mogao da sakrije oduševljenje, pa joj odmah predložio da obuče.

Janjušu nije bilo svejedno kad je ugledao Aleks u crvenoj spavaćici, ali i pored toga, ostao je pribran. Da bi sve bilo zanimljivije, došli su na ideju da igraju njihovu intimnu Igru istine. Jedno drugom su postavljali pitanja o sek*ualnim odnosima koje su imali.

I nakon svega, njih dvoje nisu ispunili cilj prve bračne noći, pa su se i šalili na taj račun. Aleksandra je pripisivala to njenoj odluci da ostanu drugari, pa košarkaš nije hteo ni da je zagrli. Razgovarali su o njihovom odnosu, a onda su doneli zaključak koliko im je dana potrebno van Zadruge da se među njima rodi ljubav.

Pa mislim da bi bilo dovoljno sedam dana - rekao je on.

I da, posle se vratiš u Zadrugu i šta onda? - pitala je Aleks.

Pa ništa, sve bismo ovde zaboravili - odgovorio je košarkaš.

Maja skoro cele večeri nije prestajala da razmišlja o tome šta se dešava u hotelu, pa je šetala od jednog do drugog zadrugara i ispitivala ih kako bi pronašla odgovor koji njoj odgovara. Najavila je haos po povratku, a kako će sledeća nedelja proteći, i ko će biti novi vođa, pratite na Pink.rs, kao i na zvaničnom jutjub kanalu Zadruga.

Autor: I.P.