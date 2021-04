SINOVI POKOJNOG TOZOVCA U SVAĐI ZBOG NASLEDSTVA? Odrekao se oca zbog Mime, živi u Americi i traži svoj deo?

Šok!

Predrag Živković Tozovac sahranjen je krajem prošle nedelje u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a samo nekoliko dana kasnije stiže vest da su njegovi naslednici, navodno "zakrvili" oko imovine koju je ostavio za sobom.

Pevačevi vanbračni sinovi, sa kojima jedva da je bio u kontaktu za života, navodno su zaratili u nameri da se nekretnine koje je pevač stekao tokom dugogodišnje karijere, ravnomerno raspodele.

Tozovac je navodno nedavno napisao testament čim je saznao da se razboleo od koronavirusa, pa je kuću na Voždovcu i dva stana u Beogradu, prepisao supruzi Emiliji i njenim naslednicima, s kojima je, za razliku od svojih sinova, bio veoma blizak, što je izazvalo gnev njegovih sinova.

- Toza nikada nije voleo da priča o privatnom životu i deci. Sa sinovima nije bio u dobrim odnosima, imali su neke svađe, posle kojih su se udaljili. Svako je otišao svojim putem, ali se čuo sa sinom Svetozarom, koji je u Beogradu s vremena na vreme. On ga je zvao i kada je čuo da se razboleo. Pričali su i pre nego što je iznenada preminuo, ali to nije uticalo na odluku da njemu ne ostavlja ništa od zaostavštine. Svetozar se nije pojavio na sahrani da ne bi skretao pažnju na sebe, ali je ocu položio cveće na grob kada su se svi razišli. Drugi sin, ovaj što živi u Americi, od njega nema ni traga ni glasa. On za oca nije ni pitao, ali je kontaktirao s bratom da se raspita oko podele imovine iz testamenta koji je Tozovac napisao. Nije mu bilo prijatno kada je čuo da je sve prepisao Mimi i njenim naslednicima, mada je to bilo za očekivanje. Nju je najviše voleo, oni su bili kao jedna duša u dva tela - rekao je, navodno, neimenovani izvor.

Isti izvor dodaje da je Svetozar bratu iz Amerike poručio da za razliku od njega i nema nikakvo pravo da traži nasledstvo, jer nikada nije mario za oca.

- Tozin sin Svetozar bratu iz Amerike, koji nije ni znao da je Predrag završio u bolnici, svašta je rekao preko telefona. Ispričao mu je da je sramota što se sad setio da pozove kada je čovek mrtav samo da bi video da li mu nešto pripada, a svojevremeno ga se i odrekao zbog njegove ljubavi prema Mimi. Baš su se gadno posvađali - rekao je, navodno, izvor.

Podsetimo, kum pokojnog Tozovca Rale Rađenović rekao je da ni on nije imao kontakt s pevačevom vanbračnom decom, kao i da pevač nije sastavio nikakav testament.

- Priča o testamentu je glupost. Kakav testament? Niti je Toza pisao testament, niti je o tome pričao. Samo Mima može dati izjavu na tu temu. Ja nisam davao izjave ni od čega je umro, nisam ja doktor.

Autor: N.V.