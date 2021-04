'DO POSLEDNJEG DAHA NEĆU ODUSTATI, ČUDA SU MOGUĆA!' Sanja Maletić progovorila o vantelesnoj oplodnji, teškoj bolesti sa kojom se bori i privatnom biznisu!

Ne predaje se!

Pevačica Sanja Maletić poslednjih godina retko se pojavljuje u javnosti, a sada je otvoreno progovorila o borbi za potomstvo, bolesti sa kojom se suočila, kao i privatnom biznisu od kog živi otkako zbog pandemije korona virusa nema nastupe.

Sanja je ispričala da je trebalo da ide u Prag na vantelesnu oplodnju, ali da je bila sprečena iz zdravstvenih razloga.

- Ova tema jeste osetljiva ali dok god je pitanje na tu temu pristojno sama tema nije neprijatna. Imala sam u planu da idem u Prag, ali do realizacije nije došlo zbog sveobuhvatne kliničke slike koja mi u tom momentu nije bila dobra. Do poslednjeg daha neću odustati. Čuda su moguća - rekla je pevačica.

Sanja već godinama leči štitnu zlezdu, a sada se osvrnula i na ovaj problem.

- Teška je to bolest. Kada još dobiješ i autoimunu bolest Hašimoto gratis, onda tek postaje zanimljivo. Borba je svakodnevna i nema pauze. Menjam se kao i svi mi. Dobila sam koji kilogram više, ali ne muči me. Ako je išta dobro donela ova prinudna pauza u mom poslu to je da se u zdravstvenom smislu osećam bolje. Odmorna sam - istakla je pevačica.

Kako je navela, iako ne peva, ne žali se na finansijsku situaciju i krizu, jer ima svoj privatni biznis, od kog pristojno zarađuje.

- Na sreću, nije mi potrebna pomoć. Živim dostojanstveno. Zadovoljna sam onim što imam i zahvalna Bogu na svakom novom danu. Firma koju imamo dobro posluje. U mojoj kući žive vredni i radni ljudi. Raditi se mora. Od gledanja u vedro nebo i kukanja nema hleba - rekla je Sanja za pomenuti portal.

Autor: M.K.