OPET UHVAĆENI! Car ponovo pisao TAJNU PORUKU Pauli! Nećete verovati šta joj je sada poručio: 'Znam da si...' (FOTO)

Ne smiruju se!

Kao što je i poznato, Filip Car i Paula Hublin često komuniciraju pismima u Zadruzi, iako znaju da je to zabranjeno. To se desilo i kada je Filip bio nominovan za izbacivanje. On je tada napisao pismo Pauli, a Pink.rs je došao u posed slike pisma, na kojoj se tačno vidi da on ponovo priznaje svoje emocije prema njoj i otkriva da će se zbog nje promeniti.

Pokazaću ti disu mi sve stvari, nedelju ako odem, spakuj ih sve. Sa pravom se ljutiš, radim sve konta od onoga što bi trebalo, i hranim ove avetinje svojim postupcima! Nikada nikoga nisam slušao, i radi nikoga se nisam menjao, nego bi u inat bio još gori, ali zbilja ću ovaj put probati radi tebe jer te voliml i zanm da si u u pravu! - glasilio je Carevo pismo Pauli.

Podsetimo ovo nije prvi put da su njih dvoje pisali poruke jedno drugom:

Autor: N.B.