Nije mogla da podnese njegovo prisustvo.

Hrvatska pevačica Nina Badrić juče je bila u sudnici Opštinskog kaznenog suda u Zagrebu, povodom suđenja Iliji M. (57), penzioneru, koji je dve godine uhodio Badrićevu, od Zagreba do Hvara, te joj slao pisma i pesme. Badrićeva je uznemirena ušla u sudnicu.

- Ja ne želim s ovim čovekom da budem u sudnici. Ja se njega bojim. Zašto me stavljate u ovu situaciju? Zar nije dovoljno da me godinama uhodi? - rekla je Nina.

Na to je sudija, kako bi Badrić mogla u miru dati iskaz i da se priseti okolnosti zbog kojih su se svi našli u sudnici, Iliju M. uputio van sudnice.

Pevačica je ostala kod iskaza datog u tužilaštvu kad je detaljno opisala da joj je slao pisma i pesme, te joj dolazio na zagrebačku i hvarsku adresu, a uočila ga je i na Braču.

Odgovarajući na pitanja Krešimira Čule, advokata okrivljenog, odgovara li na poruke i komentare obožavalaca koji joj pišu na društvenim mrežama, Badrić je rekla da "odgovara tu i tamo, a da znaju odgovoriti i administratori koji joj vode društvene mreže”.

Potom je Čulu zanimalo da li je lično odgovorila na neke komentare Ilije M. ili je pak to u njeno ime učinio administrator i da li je njegove poruke uopšte čitala.

- Ne, koliko se sećam, ja nisam. Ali znam da sam bila zatrpana objavama Ilije M., a to njegovo prezime dosta je poznato u Hrvatskoj. Moguće je da mu je odgovorio administrator, ali to se lako može proveriti - rekla je Badrić, otkrivši da čita komentare osoba koje lično poznaje.

Osvrnuvši se na deo optužbe da joj je Ilija M. dolazio na zagrebačku adresu stanovanja, Čule ju je pitao gde je tačno usledio taj susret, odnosno da li je bio ispred zgrade ili ispred vrata stana u stepeništu.

- Zvonio je na moje zvono na ulaznim vratima zgrade. Videla sam na kameri sedog čoveka koji me godinama proganja, a kako sam bila u izlasku, sišla sam odmah te sam ga ljudski zamolila da me ostavi na miru i zapretila policijom. Prepala sam se. Tupim staklenim pogledom gledao je u mene i rekao mi da ima ljubavne pesme za mene. Doći na moja vrata na dve različite adrese u dva različita grada i to baš dok sam ja tamo je zastrašujuće - rekla je pevačica.

Nakon što je Nina odgovorila na sva pitanja, Ilija M. je, kako se navodi, vraćen u sudnicu, te je imao priliku da postavi pitanja pevačici, ali on nije imao pitanja. Kako se dalje navodi, do iduće rasprave biće psihijatrijski veštačen na okolnost njegove uračunljivosti.

Podsetimo, opsednutost penzionera Ilije M. pevačicom pojačala se u avgustu 2018, kad je intenzivno počeo da piše komentare na njenim profilima na društvenim mrežama, a nakon što ga je blokirala, usledili su njegovi dodatni potezi.

Odlazio joj je na kućnu adresu i zvonio na vrata, slao pisma i pesme, pojavljivao se pod prozorima stanova i hotela od Zagreba, preko Brača, do Hvara. Pratio ju je i po prodavnicama, te samo u tišini zurio u nju. Iako mu je Nina Badrić rekla u dva navrata da s njim ne želi nikakav kontakt, on to nije želeo ili nije mogao da shvati.

Autor: M.K.