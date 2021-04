'Skidam joj kapu za sve što je uradila' Piksi otkrio na čemu je zahvalan supruzi Snežani, pa priznao koliko uživa u ulozi dede

Prelepo.

Selektor srpske fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi, često ističe da mnogo duguje svojoj porodici. Stožer njegove porodice je supruga Snežana sa kojom ima troje dece. Ćerke Andreu i Anju i sina Marka, a evo kako on priča o njima.

- Nije lako živeti sa profesionalcem koji često putuje, doživljava stresne situacije, koji emotivno gleda na svoj posao. Nije da sam ja neki problematičan čovek, niti pravim nekakve skandale, ali nije sve to lako kao što ljudi misle. Treba uskladiti sve što život nosi. Zato sam zahvalan što je Snežana toliko jaka i moćna. Evo, skoro trideset godina smo zajedno i to znači da nas takve okolnosti nisu pokolebale, već je uspela da izađe na kraj sa svim izazovima. Skidam joj kapu za sve što je uradila kako bi održala našu porodicu – rekao je Piksi koji je zadovoljan što sa njegovom decom sve ide svojim tokom, pa danas uživa u igri sa dvoje unučića.

- Za to ne postoji nikakva cena, bukvalno. To čovek mora da oseti i doživi da bi shvatio o čemu govorim, a ja to upravo doživljavam. Deca se vole na jedan način, ali deca vaše dece vole se potpuno drugačije. Indija je toliko ušla pod kožu svima nama da je za mene ona pravi eliksir. Čini me srećnim čovekom. Moraće da često posećuje Srbiju, to vidim kao neminovnost, jer želim da sa njom provodim što je više vremena moguće – istakao je nekadašnji sportista posle rođenja prve unuke. Smatra da je posao vezan za fudbal ostvarenje njegovih snova i da se s loptom osećao najlepše, ali da to nije sve u njegovom životu, naprotiv.

– Za mene je porodica stub svega, baza i osnova svih drugih stvari i želim da to ljudi znaju. Mi smo stalno zajedno. Kada smo razdvojeni, to je kratak period. Kao porodica dosta smo privrženi jedni drugima – kaže Piksi koji ističe da se njegov sin Marko rekreativno bavi fudbalom.

– Ne bavi se profesionalno fudbalom, ali igra rekreativno. Mogu reći da je veoma lepo vaspitan momak i čak dosta zreo za svoje godine. Ponaša se pristojno, nije od one bahate, razmažene dece koja znaju da naprave skandal ili učine nešto iz pogrešnih pobuda. To se do sada bar nije desilo, a neće se ni dogoditi. Mi kao roditelji smo veoma ponosni na to – podvukla je legenda našeg fudbala, koji sebi nikada nije dozvolio da poleti zbog velikih uspeha.

– Osećam se potpuno normalno. Gazim nogama po zemlji i nikada nisam leteo niti ću leteti - istakao je Piksi u intervjuu za "Story".

