'BILA SAM U PIDŽAMI, NISAM BILA RASPOLOŽENA...' Sandra Afrika opisala šta se desilo kada ju je zaustavio policajac, evo da li je uspela da se izvuče!

Gosti u ovonedeljnom izdanju emisije "Amidži šou" kod voditelja Ognjena Amidžića bili su Relja Popović, Sandra Afrika, Teodora-Tara Stojanović i glumci Marijana Mićić, Dragan Marinković Maca i Đorđe Stojković.

Kako se nedavno pisalo da je Sandra imala bliski susret sa policijom, ona je objasnila o čemu se radi.

- Ma ništa strašno. Ograničenje je bilo 80, ja sam vozila 85. Dobro, 116. Moj auto to ne oseća. Zaustavio me, dala sam dokumenta, napisali su mi kaznu i to je to. To veče nisam nešto raspoložena, bila sam u pidžami, otišla nešto da uzmem sa svojim kumom. Nije me pitao da li vidim znak, nisam jurila, dala sam dokumenta i to je to. Kad sam raspoložena, uđem u neku priču i generalno me puste, ali to veče eto nisam bila raspoložena, reko piši kaznu i to je to - rekla je Sandra.

Autor: N.V.