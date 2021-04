I sama je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, ali to je ostavila iza sebe!

Čuvena modna kreatorka Verica Rakočević šokirana je novim optužbama na račun glumca Branislava Lečića.

- Leka je moj dobar prijatelj, ja njega poznajem kao ispravnog čoveka, njegova mama je radila kod mene. Ne želim da se upuštam u raspravu na tu temu, niti da iznosim mišljenje, koja naravno da imam. Njega poznajem u drugačijem svetlu, on je moj prijatelj, uvek je bio tu za mene. To su sve jako osetljive teme. Kada se sud bude na osnovu dokaza i činjenica izjasnio i rekao da je, na primer, Branislav Lečić kriv i da je to nešto uradio, uz dokaze, tog trenutka mogu da kažem da je sve to strašno. Ali, pre toga, ne želim - kaže Verica.

- Ja sam protiv svakog vida nasilja. Smatram da svaka žrtva treba istog trenutka da prijavi slučaj. Razumem da iz raznih psiholoških momenata žrtve to nekada ne mogu da urade, da smo različitih psihičkih konstitucija, da smo odrasli u različitim porodicama, ali ako neko već hoće da prijavi zlostavljanje bilo koje vrste, mora odmah. Nehumano je posle 40 godina dodavati ulje na vatru u situaciji koja još nije definisana. Ali, dobro, svako od nas ima svoj odnos prema životu i situacijama. To su škakljive teme. To su ljudi sa životima, porodicama, karijerama. Daleko od toga da želim da kažem da osobe koje su silovane to zapravo nisu, već čekam da su donese odluku.

- Znam da čovek koji je nada mnom izvršio zločin ima porodicu, znam mu ime, prezime, ali ne bih ga tužila sada. Ako to nisam uradila kada je trebalo i kada se desilo, šta sad hoću? Koji bi bio razlog da ja to sada uradim? Završila sam defektologiju i polagala sam neurologiju sa četvrte godine medicine i posmatram sa te strane. To je jako teška trauma. Ja sam samo jednom pričala na ovu temu, i to pre mnogo godina u emisiji gde je gostovala devojka od 16 godina koju su silovala tri drugara. Nisam išla da pričam da se to meni desilo niti ko je on, već da sam prošla kroz slično, da život ide dalje, da ona pronađe snagu na mom primeru. Imam poverenje u organe koji se bave ovim slučajem i verujem da će doneti pravičnu odluku, ali zamislite kako se osećaju Lekina deca, Nina, njeni roditelji. Tek kada se nešto potvrdi, to treba najstrože kazniti - zaključuje Verica Rakočević.

Autor: M.M.