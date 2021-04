Žele da im prvenac nauči tradiciju i istoriju svoje zemlje! Novak i Jelena SINA UPISUJU U SRPSKU ŠKOLU! Poznati svi detalji! (FOTO)

Patriote pre svega!

Novak i Jelena ne kriju koliko im je vaspitanje i dobro obrazovanje naslednika bitno, a kako su želeli da mališani nauče našu tradiciju i istoriju, rešili su da njihov prvenac krene u školu u domovini. Odabrali su ustanovu u kojoj čas ne traje 45 minuta, roditelji su uključeni u edukaciju, a deci se razvija i kreativnost.

Slavni teniser Novak Đoković i njegova supruga Jelena Đoković upisuju sina Stefana u srpsku onlajn školu, koju bi trebalo da pohađa od jeseni. Kako su oboje jako posvećeni obrazovanju mališana dugo su i pažljivo razmatrali gde bi bilo pogodno da mali đak prvak pohađa nastavu.

- Jelena i Novak su zaista posvećeni roditelji, u svakom smislu te reči. Vole da im deca budu vaspitana i sa velikim spektrom znanja. I pre polaska u školicu su ih navikli na knjige i učenje, česta putovanja su im omogućila da se susretnu sa različitim jezicima i kulturama. Kada je došao trenutak da za prvačića Stefana odaberu školu nije im bilo lako. Razmatrali su brojne opcije i konsultovali se sa dosta stručnjaka, ali i članova porodice, i izbor je pao na privatnu školu u Srbiji. Stefan bi trebalo od jeseni da prati onlajn nastavu na srpskom - kaže izvor upućen u ovu odluku i dodaje:

- Ponosni su, srećni i uzbuđeni, ovo je prvi Stefanov korak ka odrastanju. Kada su birali školu bilo im je presudno da ne sputava kreativnost, da razbuktava potencijal i pruži okruženje i plan nastave koji će detetu dati priliku da bezbrižno odrasta i skupi pregršt znanja. Ono što je zanimljivo je činjenica da u ovoj školi časovi ne traju 45 minuta, nema zvona, a učitelji mališane uče da kritički razmišljaju i praktično primenjuju znanja. Takođe, Stefan će naučiti sve o srpskoj kulturi i istoriji, a nastavni kadar je odličan.

Jelena nikad nije krila koliko joj je bitno da deca sazrevaju i nadopunjuju znanje na kreativan način, te sa Stefanom najviše uči kroz priče i čitanje knjiga.

- Jako volim priče, i sama tako učim dosta. Gledamo da, nakon svake pročitanje knjige, nađemo neku primenu toga što smo pročitali. Ja sam pokupovala gomilu knjiga na engleskom i prevodila sam ih na srpski, jer sa Stefanom pričam samo na srpskom. Pre kada smo imali dadilje one su pričale na engleskom i tako je on učio i to kao drugi jezik. Ali mi u kući pričamo na srpskom. Kao i svaka mama primetila sam da posle izvesnog vremena ni taj sistem ne pali, da moramo da nađemo druge načine da animiramo decu. Stefan me do skoro nije pitao za TV ili za Ajped, a to recimo sada dosta traži. Imam problem sa tim, odolevam i ne odolevam, u nekim trenucima popustim - ispričala je Novakova supruga na svom Instagramu.

Novak Đoković je u više navrata istakao kako ga boravak u Begradu uvek čini srećnim i ispunjenim.

- Uvek se uželim Beograda i Srbije i radujem se dolasku ovde. Moj boravak u rodnom gradu uvek je kratak, ali ispunjen brojnim privatnim i profesionalnim obavezama. Pričinjava mi veliko zadovoljstvo to što sam ovde, okružen svojim narodom, ljudima koji govore isti jezik kao ja, što mogu da se vratim svojim korenima - iskren je bio teniser.

Autor: M.M.