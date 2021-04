I da se ponovo rodi, bavila bi se najstarijim zanatom!

Transrodna pevačica Elektra Elit, koja je javno otkrila da se bavi prostitucijom, ne prestaje da intrigira javnost Srbije, i osvaja publiku svojim čvrstim stavovima i novim prijektima, u koje mnogo ulaže.

Naime, ona bez pardona iznosi detalje svog posla, a sada je sve ostavila bez teksta kada je progovorila i o cenama seksusalnih usluga.

- Ja radim u Švajcarskoj, i prostitutke plaćaju porez jer se ne zna koliko su zaradile. Ja sam za uvođenje legalizacije prostitucije u našoj zemlji. Sada nije moguća prostitucija tamo zbog korone, ali tamo mi država 80 odsto mojih prihoda plaća kao platu. Kreditiranje su sada dali svakoj prostituciji po 10, 15.000 evra. Ima milion mogućnosti. Gledaju te kao da radiš bilo koji drugi posao. Nije moralno, a svi završe kod prostitutki, to je problem kod nas - pričala je Elektra i dodala:

- Kod mene u Švajcarskoj dolaze sportisti, političari, običan narod... Par poznatih fudbalera je bilo kod mene, ali ne volim da pričam o imenima. Postoji diskrecija, zbog toga ja imam toliko klijenata. Trenutno na Balkanu imamo dosta prostitucije, sve četiri vrste prostitucije. Ženska je najeftinija. Sat je kod mene 400 do 1.000 franaka, odnosno oko 900 evra. Ako je završio za 5 minuta, to je to - rekla je Elektra, koja svoje usluge pruža u Švajcarskoj.

Ovo je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su bili šokirani njenim izjavama. Sa druge strane, Elektra uveliko osvaja publiku, a naročito gej populaciju koja masovno citira njene reči i od toga pravi mimove na društvenim mrežama.

Autor: M. Mijatović