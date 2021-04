ZAHAR OTKRIO DUGO ČUVANU TAJNU! Evo kako je nastao čuvehi hit 'VIDOVDAN': 'Osećao sam strašnu groznicu, nisam znao kako se zovem!'

Za pet minuta je nastala melodija i sve strofe!

Čuveni kompozitor Milutin Popović Zahar je 1989. stvorio pesmu „Vidovdan“, koja je prema mišljenju mnogih, jedna od tri najčuvenije srpske numere. Otpevala ju je njegova bivša supruga, pevačica narodne muzike Goca Lazarević.

U svom svedočenju Zahar je otkrio kako je antologijska pesma nastala i ko mu je bio izvor ispiracije i velika pomoć.

- Pozvao me je direktor PGP i rekao mi da ga je zamolio sekretar Patrijaršije da se, pre proslave 600 godina od Kosovskog boja, napravi deset pesama o Kosovu. Izbor je pao na mene. To je najbolje što sam uradio u životu. U kratkom vremenu sam imao tu inspiraciju. Pola dana sam osećao strašnu groznicu, nisam znao kako se zovem. Od besa sam seo na pod i odjednom u ćošku video lik patrijarha Pavla, koji tada još nije bio patrijarh. On je bio jedan starac koji je sam sebi pravio opanke i zvali su ga živi svetac. Lično ga nisam poznavao. Kao da mi je poslao poruku preko neke sile božanske. Ja sam za pet minuta napisao i melodiju i sve strofe. Za pet minuta, a u meni je to vrilo mesec dana - ispričao je Zahar.

