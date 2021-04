Tvrdi da je sve izmišljotina i budalaština!

Iako joj imponuje njegovo materijalno stanje, bivša zadrugarka Dragana Mitar nema baš visoko mišljenje o ljubavnim mogućnostima svog dečka, biznismena Đorđa Gajića, sudeći po njenim porukam koje su isplivale u javnost.

Ona tamo navodi kako bi je "više uzbudilo i drvo", te da joj je mučno čak i da legne sa njim, a "nesrećni" biznismen, kako tvrdi Dragana Mitar, sada je dobio drugu šansu da uživa u ljubavnoj vezi sa njom jer su donedavno bili na pauzi.

Na kraju je Mitrova okrivila hakere za poruke koje su izazvale skandal.

- To je takva izmišljotina i budalaština. Nije mi poznata ova prepiska. Ne znam ko mi to namešta. Kako je moguće da neko šalje poruke umesto mene, kao da me je neko hakovao? Ne želim da pljujem po bivšima, jer pljujem sama po sebi. Valjda ćemo saznati ko stoji iza sebe. Đorđe i ja smo se pomirili, dečko nije iz tog sveta, zna da nije moje delo. Bilo mu je neprijatno zbog svega, videlo se da su mu se smučile te poruke. Imao je problema i na poslu. Što bih se sa njim mučila osam meseci, ako nije dobar u krevetu? Šta treba, da pustim intimni snimak da bih dokazala kakav je on ljubavnik. Mogu da poručim da mu je ponos odličan - poručuje Dragana.

Pošto, prema porukama, Dragani ne klecaju kolena kada njega vidi, postavlja se pitanje da li starleta možda zadrhri kada njen izabranik stane pored lukzuznih automobila, kojih ima na pretek na svom Instagram profilu.

Autor: M.K.