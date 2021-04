Kija Kockar donela odluku! SELI SE IZ SRBIJE, A EVO I KAD: "Odlazim, to sam ceo život želela!" Progovorila i o braku sa Slobom, pa priznala da li se pokajala zbog RAZVODA!

Otkrila planove za budućnost i iznenadila sve!

Pevačica i bivša pobednica rijalitija ''Zadruga'' Kija Kockar kaže da bi volela da se ostvari u ulozi majke, ali ne i kao supruga. Ona takođe ima u planu da život nastavi van granica naše zemlje.

Kija Kockar je provokativnim fotografijama na Instagramu izazvala pravu pometnju, ali kako kaže, nakon toga nisu usledile nepristojne ponude kako to obično biva.

- Fotografije jesu malo provokativnije, ali su umetničke i profesionalno odrađene pa su zapale za oko, ali u principu to je isto kao da sam u kupaćem na plaži. Ja inače retko čitam poruke na Instagramu. Čak i na WhatsAppu imam preko 100 nepročitanih. Zaista ne koristim telefon toliko za socijalne mreže koliko drugi misle, već iskreno, igram igrice.

Da li ste razmišljali ako potraje korona, a pevači ne budu skorije počeli da rade, da prodate stan i pređete u manji?

- Ne. Zašto bih to uradila? Uostalom, imam diplomu i iskustvo u svojoj struci. Čak i onaj manji ne nameravam da izdajem. Ja sam skromna devojka i ne trošim na gluposti. Za nekoliko godina želim da se odselim u inostranstvo, kao što sam ceo život želela.

Da li su vas muškarci osvajali tako što su vam govorili kakvo je njihovo imovinsko stanje? Kako u tim slučajevima reagujete?

- Mrzim te sirovine od muškaraca. Bukvalno ili se isključim iz razgovora ili se sklonim. Tek kad krenu da se hvale koga znaju, to mi je najsmešnije. I nisu me tako osvajali. Ja volim skromne muškarce, galantne, hedoniste, ali ne neobrazovane sa fondom od deset reči.

Da li se u vašem životu pojavio novi muškarac i da li biste se skorije udali?

- Volela bih da imam veliku porodicu i imam osećaj da će mi se to ostvariti kroz koju godinu. To Bog odlučuje.

Da li ste razmišljali da kada dođe trenutak, kada to osetite, rodite dete bez obzira na to da li ste u braku ili ne?

- Da, ali ja sam još mlada. Imam 31 godinu i imam vremena za još pet brakova pre nego što se odlučim za tako nešto. Ali inače ne moram više nikad da se udam što se mene tiče, pogotovo ne zato što se to očekuje. Ja živim za sebe i ne moram nikome ništa da dokazujem. Možda se više i ne udam i ne opterećujem se time. Važno mi je da dobijem dete iz ljubavi. Decu.

Koliko je korona uticala na vaše finansijsko stanje?

- To svi pitaju već godinu dana i odgovor je isti: ja sam skromna i pametna sa novcem. Naravno da bih imala više novca na raspolaganju da se radi, ali ne stresiram se, jer sam navikla i na imati i na nemati. To je život.

Koliko vam se puta desilo da zbog ljubomore pratite dečka ili bivšeg muža?

- Nikada. Ja sam najneljubomornija osoba na svetu. Ne volim ni mene da ograničavaju niti ja to radim nekom. Slatki ljubomorni komentari su okej, ali u šali. Ja čak nemam šifru na telefonu.

Nataša Bekvalac je rekla da joj je jedino krivo što nije uspela da sačuva brakove. Da li i vi tako razmišljate?

- Na početku mi je bilo jako krivo i teško jer naravno svako misli da je to za ceo život. Međutim, ne razmišljam tako sada. Uverila sam se da je to bila moja najbolja odluka. Iskreno, sve se manje i sećam tog braka. Niko o tome ne priča u mojoj okolini, eto, vi novinari me podsetite.

Autor: M.K.