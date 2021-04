NAPUSTIO SRBIJU, ali od ovoga ne odustaje! David Dragojević pokazao šta radi u ovoj dalekoj zemlji! (FOTO)

Iznenadićete se!

Bivši zadrugar David Dragojević se, nakon raskida sa Anom Korać, povukao iz javnosti, ali to ne znači da nije aktivan na svojim društvenim mrežama. On redovno pokazuje kako trenira i reklamira svoj posao, a očigledno to radi i na odmoru.

Naime, David je na svom Instagram nalogu objavio da se trenutno nalazi u Turskoj, pretpostavljamo na odmoru, ali od jedne stvari čak ni tamo ne odustaje. Naime, on je odlučan u tome da ne prestaje sa treninzima, pa je pokazao kako džogira, što je za svaku pohvalu.

Autor: N.V.