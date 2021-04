SAHRANJEN mladi crnogorski pevač, koji je sebi presudio! Majka kroz jecaje ponavljala: Izvini što te nismo razumeli, ŠTA ĆU BEZ TEBE?

Porodica neutešna!

Momir Lukovac (24) tragično je preminuo u utorak uveče. Momir je sahranjen 22.04. u popodnevnim satima na groblju Šabov krug u Martinićima. Porodica i prijatelji ispratili su pevača na večni počinak, a suze i jecaji neutešne Momirove majke navodo odzvanjali su grobljem.

- Momirova majka se ne miri sa činjenicom da je ostala bez sina. Nju su članovi porodice pridržavali dok se sanduk spuštao u zemlju jer je jedva stajala na nogama. Sve vreme je pričala kroz plač: "Sine moj, izvini što te nismo razumeli! Izvini što nisam znala šta te je mučilo! Mlad si mi otišao, šta ću sad bez tebe?" - ispričao je izvor s groblja u Crnoj Gori.

Pre nego što je odlučio da digne ruku na sebe, dvadesetčetvorogodišnji pevač je na Fejsbuk profilu poslednji put okačio pesmu Saše Matića "Sad je kasno", a pre toga je tokom poslednjeg nastupa dok je gostovao u jutarnjem programu otpevao stihove čuvenog hita Tome Zdravkovića "Pesme moje", a u kojima pevač govori o čoveku koji se oprašta od života.

Navodno, pevačevi najbliži i dalje ne mogu da dođu sebi posle svega, a najviše ih čudi i zbunjuje činjenica da nijednog trenutka nisu naslućivali da bi Momir mogao da se ubije, a još manje da je imao bilo kakve probleme.

- Ne znam šta da vam kažem... Momir je bio sve, samo ne depresivan ili nešto slično. Na svim poljima je bio uspešan, ne znam kako je moguće da je do ovoga došlo. Ko zna šta mu je bilo u glavi, to niko ne može da sada da zna - rekla je kratko Momirova poznanica.

Podsetimo, drugarica i koleginica pokojnog pevača Krstinja Todorović otkrila je detalje smrti mladog pevača.

- To se desilo sinoć kasno, ta vest nas je zatekla oko 9 sati uveče, ali s obzirom na to da je istraga još u toku, mi kao njegove kolege i prijatelji ne bismo smeli da priđemo tamo zbog situacije sa koronom, čak se ni saučešće neće primati. Niko ne zna šta bi njega moglo da navede na samoubistvo on je bio sasvim normalan, i u komunikaciji i sa momcima sa kojima je juče bio. Ceo život je u muzici, vedrog duha i raspoloženja. Čak je pripremao pesmu za sebe za jedan festival, nije uopšte bilo naznake da bi to moglo da se desi - počela je Krstinja.

Pevačica ističe da ništa nije ukazivalno na tragediju, da je Momir bio veseo i normalan momak, a da je juče, u utorak 20. aprila, bio u studiju gde je snimao pesmu.

- Ja sam zvala hitnu da proverim da li se to zaista desilo, i dobila sam informaciju da se upucao pištoljem. Kažu da je istraga u toku, da se ubio u tom stanu gde je živeo sa tom devojkom. Ništa se zvanično ne zna od detalja, ljudi nagađaju - rekla je Krstinja.

Autor: M.K.