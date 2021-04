'NJEGOVA STVAR JE ŠTA ON VIDI' Anđelo za Pink.rs progovorio o temi koja je prevrnula Belu kuću NAGLAVAČKE: Otkrio da li je misica KOKETIRALA sa njim, a OVO misli o Karićevim SUMNJAMA u Jovanu!

Ova tema izazvala je pometnju!

U današnjoj emisiji "Gledanje snimaka" nastao je pravi haos kada se pokrenula priča o odnosu Jovane Ljubisavljević i Anđela Rankovića. Naime, zadrugari su optužili misicu da je sve vreme bila zaljubljena u Anđela, da je koketirala sa njim, a da on nije ništa želeo da preduzme zbog Vladimira Tomovića.

Ustala je i Sanja Stanković, koja je istakla da je jedan od razloga za to što je prekinula prijateljstvo sa Jovanom bio i to što je misica stalno pratila Anđela, ulazila u garderober i toaleta kada je videla da ih on koristi itd.

Ekipa našeg portala obavila je intervju sa Anđelom, koji nam je ispričao šta misli o ovome.

Ovako, što se tiče Jovane, ta tema je bila potegnuta i unutra, mnogi su iznosili mišljenje, da me ona gleda, da ja nju gledam i gledaoci su nas spajali na početku, videli su nas kao par. Ja sam i tada rekao, misica i ja nikada nismo provodili toliko vremena da bismo se muvali, da bi se to dovodilo u pitanje. Družili smo se, pa smo se razdvojili kad je Tomović izjavio da mu se ona sviđa. Što se tiče flertovanja i muvanja, na početku je bilo pogleda, to je normalno da se pogleda. Ne verujem da je ona bila zaljubljena u mene. Nisam nikada osetio to od nje, da je zaljubljena u mene. Ne mislim ni da me je pratila, ne mislim da mi je pevala pesme, ne mislim da me je sa namerom jurila - istakao je Anđelo.

Anđela smo upitali i zbog čega su zadrugari ponovo pokrenuli ovu priču odmah nakon što je on izašao iz "Zadruge". Podsetimo, prva je to uradila Nataša Radan.

Čudno je to da su pokrenuli baš kada sam izašao. Opet, to je sve njihovo mišljenje. Ja nisam gledao iz tog ugla kao oni. Možda su ljudi videli sa strane nešto više. Ali što se moje strane tiče, a i njene, nije bilo te hemije. Da jeste, verovatno bismo se zbližili i ušli u vezu - poručio je Ranković.

Stefan Karić je danas naveo da je poslednja žurka na imanju bila prva žurka na kojoj je misica sve vreme provela sa njim, a da je pre Anđelovog izlaska volela da se šeta i igra po kazinu. Ovo je Karića navelo da posumnja u Jovanu, a Anđelo je otkrio šta misli o Stefanovim navodima.

To je već njegova stvar šta on vidi. Ja nikada nisam želeo da se uplićem u njihovu temu. Nikad nisam želeo da budem deo njihove veze. Ako je on to video, to je već njegova stvar, ne mogu da zalazim u to - odgovorio je Anđelo.

Anđelo tvrdi i da ne bi ušao u vezu sa Jovanom, čak ni da se Vladimir nije izjasnio da mu se ona dopada. Pitali smo ga i da li je promenio mišljenje o njoj kada je izašao iz "Zadruge".

Čak i tada kada su nas spajali, ja sam pričao da ona nije moj tip devojke. Nisam stigao toliko da ispratim klipove, nisam promenio mišljenje o njoj. Mi smo bili korektni. Kada su krenula povezivanja sa Vladimirom, mi se više nismo ni družili. Isto mišljenje od samog starta imam o njoj - zaključio je Ranković.

