'JA SAM ĐOGANI, TI NE MOŽEŠ DA KORISTIŠ TO' Gagi otkrio do sada skrivene detalje odnosa sa bratom Đoletom, niko nije znao da mu je OVO BRANIO

Odnos Gagija i Đoleta Đoganija varirao je tokom godina. Kako se pisalo, nekada su bili bliski, nekada u svađi, ali sada su u dobrim odnosima. Međutim, gostujući u jednoj emisiji, Gagi je odlučio da ispriča šta mu se desilo na početku karijere.

- Ja sam imao ideje da stvaram, da krenem samostalnu karijeru, smatrao je da to nije dobro za mene, a ja sam uradio drugačije, po svom osećaju i nisam pogrešio. Rekao sam mu: “Brate, moja grupa se zove Funky G, moja devojka je tu, je l' mogu ja da se zovem Đogani Funky G”, on kaže: “Ne može, ja sam Đogani, ti si Funky G”. Ja sam tu nešto bio tvrdoglav i ljut, on je bio u pravu, ali me pustio, video je da sam flipnuo, pa mi je rekao: “Ne možeš Đogani, ja sam Đogani, naše prezime je Đogani, ali ti ne možeš da koristiš to” - rekao je Gagi i nastavio:

Đole je uvek tu, kad se nešto desi. Moram sad da kažem javno, on je malo čudan po pitanju tog pomaganja. Mora da se zna tačno zašto ti pomaže. Ne možeš da mu dođeš i kažeš: “Treba mi 2000 evra”, mora da mu se kaže, on posluša, ne daje ti odmah odgovor, nego: “Čućemo se” - rekao je Gagi.

Autor: N.V.