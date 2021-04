FOLKERKA ODBILA BRAČNU PONUDU, a tek da vidite od koga! Ono što joj je sin poručio će vas nasmejati do suza!

Pevačica Izvorinka Milošević otkrila je da je nedavno odbila bračnu pobedu od osobe koja radi u ambasadi jedne strane države.

- Zajednicki život i ljubav sa Mišom Blamom imali su implikacije na moj budući privatni život. Ako živite sa takvom personom kao što je on bio, morala sam da imam visoke kriterijume. Teško je spustiti kriterijume. Posle njega, ja ne znam ili nisam imala sreće da naletim na osobu sličnu njemu. Naravno, ne treba upoređivati ljude i svako je priča za sebe, ali mene jednostavno nije htelo. Ja sam nedavno dobila bračnu ponudu od osobe koja radi u ambasadi jedne nama drage susedne zemlje. On je pratio moj rad i voli muziku, jer je ta muzika srodna njegovom narodu. Moj sin mi kaže: "Pobogu, mama, udaj se više!" - kaže Izvorinka i dodaje:

- Ne mogu ja da se udam, da ja sada počinjem život ispočetka. Ja sam jako naučila na svoj život, na svoje navike, na svoju samoću i mir, na svoje blagodeti koje su sitne, ali meni puno znače. Početi zajednički život u ovim godinama, to bi morala biti jedna strahovito velika ljubav. Ja nemam razlog. Promeni se čovek vremenom. Čovek sa 25 i 55 godina ne razmišlja isto. Ja sam toliko dovoljna sebi sada, da ne vidim razlog zašto bih to uradila. Morala sam da odbijem tu bračnu ponudu. Kakva je reakcija bila ne znam, jer se sve desilo preko posrednika. Mi se uživo nismo videli, sretali smo se na nekim prijemima, tako da znam ko je u pitanju. To je samo kompliment za mene - iskreno je priznala Izvorinka.

Autor: N.V.