NIŠTA NE PREPUŠTA SLUČAJU: Boban Rajović ove godine slavi 50. rođendan, a izgleda kao avion! Ne izbija iz teretane! (FOTO)

Svaka čast!

Pevač Boban Rajović je, od trenutka kada se pojavio na javnoj sceni, miljenik publike, za njegove koncerte i nastupe se uvek traži karta više, a dame nikada nisu bile imune na njegov fizički izgled. Međutim, ni Boban ništa ne prepušta slučaju.

Naime, on redovno trenira, a kako ove godine slavi 50. rođendan, može se reći da zaslužuje svako poštovanje s obzirom na to da izgleda fantastično. Za to je očigledno zaslužna teretana iz koje Boban ne izbija, pa je to podelio i sa svojim pratiocima na Instagramu.

S obzirom na to da se polako popuštaju mere u borbi protiv kovida-19, nema sumnje da Boban želi da bude u top formi za trenutak kada će ponovo moći da stane pred svoju publiku.

