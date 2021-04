Ove stvari o njoj niste znali!

Popularna mlada glumica Ivana Dudić razgovarala je sa Nemanjom Vujičićem u okviru najnovijeg izdanja emisije "Premijera - Vikend specijal" i to na razne teme, a šta je to otkrila o svom životu, možete pročitati u nastavku.

DA LI JOJ JE LEPOTA POMOGLA ILI ODMOGLA U POSLU?

- Ne mislim da to može da bude minus, lepo je dobiti komplimente, ali ne treba da time budeš vođen niti mariti za to. Ja volim da vidim lepe ljude, bilo muško, bilo žensko, nemam problem ni sa boljim glumicama od mene, to je moja vodilja kako da radim na sebi. U svakome postoji nešto za šta je poseban.

DA LI TRAŽI SAVETE OD STARIJIH KOLEGINICA?

- Naravno, ne libim se uopšte, nisam sujetna, nisam ljubomorna, kada mislim da neko može da mi da savet u datom trenutku ili za buduće, uvek pitam.

O EKSPLICITNIM SCENAMA

- Ne postavljam ja uslove ni producent ni reditelj. Najeksplicitniju scenu koju sam snimala je radio Roman Majetić. Uslovi su bili teški, bio je minus, ledena trava, mi goli i dogovorili smo se da budemo samo mi, snimatelj i on. Na tome mu mnogo hvala. Ne mora nužno da znači da dobijamo više novca zbog toga, zavisi sve od ugovora. Ja nemam problem sa tim, kada je scenario takav. Kao što je bilo u 'Crvenom mesecu', gde se na tako nešto čekalo 57 epizoda. Ali da se skidam radi skidanja, da budem gola tek onako, za to imam dosta pitanja i dosta mi treba da me neko ubedi da to treba.

DA LI MAŠTA O SVOM VENČANJU I DA LI JE ZALJUBLJENA?

- Iskreno, ne. Ja samo maštam da volim i da budem voljena. Venčanje, svadba, to je u redu, veselje. Ali ja bih ipak da se sa nekim volim. Moji roditelji su najbolji primer da postoji ljubav za ceo život i svi u mom okruženju. E sad da li je to zato što su se u neko drugo vreme udvarali, danas je mnogo teže, sve je mnogo na izvolte, sve je brzo. Ja sam jednom simpatiju upoznala na aerodromu, on me je jurio tu i na kraju smo završili zajedno, to je jedna romantična komedija bila (smeh). Nisam trenutno zaljubljena, samo sam srećna. Jako se teško zaljubljujem, možda sam se jednom u životu ili dva puta zaljubila.

O GLUMICAMA KOJE SU PRIJAVILE ZLOSTAVLJANJE

- Ne, ja nisam. I vrlo svesno se nisam oglašavala povodom svega ovoga jer nisam to doživela i nisam bila svedok. Nije mi zahvalno da govorim o tome jer je tema veoma potresna. Jasno vam je šta mislim o svemu tome.

Autor: N.V.