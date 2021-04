ZADRUGARSKI ŽURNAL! Veče SPEKTAKLA i nedelja puna SKANDALA - od okršaja na ivici DISKVALIFIKACIJE do suočavanja o kojima BRUJI region! Da li je Ša zauvek zatvorio vrata ESTRADE?!

U našoj novoj rubrici i drugu nedelju zaredom osvrnuli smo se na najskandaloznije dođagaje koji su šokirali publiku.

Nedelja u kojoj je Aleksandra Nikolić bila vođa bila je jedna od najburnijih od kako postoji "Zadruga". Kada je Anđelo Ranković napustio Belu kuću pre tačno sedam dana, svi su se pitali koga će postaviti za vođu. On se odlučio da to bude Ermina Pašović, zadrugarka sa kojom se zbližio poslednjih par meseci. Pašovićeva, koju zadrugari često nazivaju najvećim spletkarošem u Beloj kući, odlučila je da svojim odlukama dovede do toga da nedelja njenog vođstva ne bude ništa manje burna od prethodne.

Prvi haos napravila je tokom raspodele budžeta, kada se žestoko posvađala sa Nenadom Lazićem Necom. Neca je izneo pred svima da ga je Ermina nagovarala da radi neke stvari kako bi provocirao Boru Santanu, Taru Simov, Nenada Aleksića Ša... Pašovićeva je govorila da to nije istina, a Neca je tvrdio da jeste. Ermina je izgubila kontrolu, počela da gađa Necu, koga je potom i išamarala.

Ovo nije bio jedini skandal koji se dogodio u ponedeljak. Maja Marinković i Janjuš su se u ponedeljak ujutru pomirili vrelom akcijom u krevetu, a Aleksandra Nikolić je odlučila da se više ne upliće u ovu priču. Međutim, stvari se nisu tako odvijale u nastavku dana.

Naime, kada je došlo vreme za kupovinu, Aleks je svoje pare predala bivšem dečku Filipu Caru, koji je dao Nikolićkin spisak Janjušu. Iako je zamolio Aleks da ovo ne potencira, ona je nekoliko puta rekla da Janjuš kupuje namirnice za nju. Maja je ovo načula i naoštrila se da napravi haos, koji je nastao kada se Janjuš vratio iz prodavnice.

Zadrugarke su se suočile i čašćavale teškim rečima. Maja je pljunula Aleksandru, zbog čega je Nikolićeva uzela flašu vode da je polije. Pre nego što je Aleks uspela da je polije, Maja se dohvatila flaše jogurta i onda je nastao karambol. Zadrugarke su polivale jedna drugu za crnim stolom, a takmičari koji su se našli u blizini su pokušali da ih smire.

Ermina je napravila još jedan potez tog ponedeljka, koji je doprineo da nedelja koja odmiče bude jedna od najskandaloznijih. Od svih zadrugara, ona se odlučila da u sobu za izolaciju pošalje Minu Vrbaški i Filipa Cara, bivše partnere čiji odnos često vaga između ljubavi i mržnje. Ovaj potez izazvao je pravu buru u utorak veče.

Međutim, i pre žurke su se desile mnoge skandalozne situacije, od kojih je publiku najviše šokirao sukob Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Naime, u utorak se preko dana održala debata na temu ljubomorisanja i posesivnosti u vezi. Tara i Ša su pred svima imali žestoke sukobe, a reper je sve vreme penio od besa, jer mu je Tara terala inat tako što je namerno išla da sedi kraj Čorbe, svog bivšeg dečka. Došlo je do nekoliko haosa, zbog kojih su oni raskinuli. Reper je nekoliko sati kasnije pokušao da priđe Tari, kako bi nastavio da joj zamera. Šaputao joj je na uvo i nije se sklanjao, a ovo je u njoj izazvalo bes. Simova je skočila sa garniture i nekoliko puta žestoko išamarala Ša.

Tokom žurke koju je organizovao Veliki šef, Mina je došla na ideju da od Drveta mudrosti traži tajni zadatak, kako bi dobila nagradu. Zadatak koji je predložila trebalo je da bude šaljive prirode. Ona je želela da uplaši Cara, a za to je imala nekoliko dana, a dobila je mogućnost da koristi pomoć zadrugara. Međutim, Mina je preterala. Ona je napravila pravu horor scenu u izolaciji, koja je šokirala Cara. I Mina i Car, kao i Fran Pujas, sadašnji Minin dečko, su te noći popili, i tenzija se digla već pri prvom susretu.

Car je odlučio da ode do Bele kuće nakon ovog susreta, a Mina i Fran su krenuli za njim, sa namerom da ga provocoriju. Došlo je do nezapamćenog haosa. Fran, koji se inače ne meša u Minine sukobe, ovog puta je zajedno sa njom isprovocirao Cara. Došlo je do međusobnog pljuvanja, a Vrbaški je i nasrnula na Filip. Neznajući situaciju, zadrugari su se okomili na Filipa, koga su najstrašnije osudili.

Međutim, sve se promenilo nakon emisija "Gledanje snimaka", kada su zadrugari dobili uvid u potpunu sliku situacije. Kada je videla kako su zadrugari promenili mišljenje, Vrbaški se pokajala, priznala da je preterala, te obećala da više neće provocirati Filipa. Ovo ju je i Fran nekoliko puta pre toga zamolio, kako ne bi dolazilo do novih skandaloznih situacija.

To nije bila jedina situacija tog jutra koja je šokirala publiku. U jeku najvećih svađa Mine i Cara u, kao i ispred, sobe za izolaciju, Maja i Janjuš su imali žestoke vrele akcije u sobi za rehabalitaciju. Mina ih je čak nekoliko puta zamolila da prestanu, bar dok se ne uspava, ali su se oni oglušili o nju.

Zadruga 4 - Nova runda jahanja Maje i Janjuša - 21.04.2021. pic.twitter.com/0MD2BLKswu — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 21. април 2021.

Sredu veče i emisiju "Pitanja gledalaca" je, između ostalog, obeležilo i Nenadovo saznanje da je njegova supruga Ivana navodno u vezi sa Vladimirom Tomović. Ša je imao kratki prekid filma, a Tara mu je zamerila na reakciji. Ovaj dođagaj biće bitan za dešavanja sa specijalne "Zadrugovizije" koja se odigrala sinoć, a više o tome u nastavku ovog teksta.

Podsetimo, danima se pisalo o tome kako između Vladimira i Ivane postoji nešto, jer su jedno drugom ostavljali srca ispod slika na društvenoj mreži Instagram. Međutim, oni su odlučili da demantuju glasine. Zajedno su se uključili u "lajv" putem Instagrama, te pojasnili svoj odnos. Između ostalog su rekli i da se nikad nisu upoznali, da između njih ne postoji ljubavni odnos, već samo uzajamno poštovanje. Ivana je otkrila da dugi niz godina poznaje Tomovićevog brata Vladana, kao i da je zahvalna Vladimiru i Nadici Zeljković zbog podrške u Beloj kući. Ceo njihov razgovor možete pročitati klikom na link ispod ovog teksta.

Kao što smo gore pisali, emisija "Gledanje snimaka" bila je presudna da Mina donese odluku da Cara ne provocira više. Međutim, dok je trajao klip karambola koji se dogodio u utorak veče, Caru pala roletna na oči kada je video i kako ga je Fran provocirao. On je krenuo na Pujasa, ali je okršaj sprečen. Međutim, Filip je obećao Franu da će se sresti van "Zadruge" i rešiti sve što imaju.

Car je shvatio da mnogi zadrugari, na čelu sa Minom Vrbaški, žele da ga diskvalifikuju, što je ona i javno priznala posle skandala koji je napravila posle žurke.

Među ovim zadrugarima našla se i Rialda Karahasanović, koja nedeljama u nazada gradi sve gori odnos sa Carem, a njihove svađe su česte i burne. Njihov okršaj tokom emisije "Gledanje snimaka" trajao je preko pola sata. Pale su teške reči i optužbe, ali su ovo dvoje zadrugara narednih dana uspeli da malo spuste loptu.

Četvrtak veče bilo je presudno i da Mišel Gvozdenović donese konačnu odluku da napusti pab, kada je shvatio da Kristijan Golubović i dalje ima loše mišljenje o njemu i sve češće ga iznosi kada pevač nije tu. Pevač se preselio iz paba u spavaću sobu, a svoje mesto prepustio je Kristini Spalević.

Petak i subota bili su relativno mirni, kako su zadrugari usmerili sav svoju fokus na specijalnu "Zadrugoviziju" koja se odigrala sinoć. Međutim, pred sam početak "Zadrugovizije", čija je tema bila "Život je maskenbal", došlo je do okršaja Maje i Janjuša, zbog toga što on nije želeo da nastupa sa njom. Marinkovićeva je čak pljunula svog dečka, a obezbeđenje je uletelo u rehab da spreči dalji okršaj. Janjuš se premišljao skoro celu noć oko toga da li će nastupiti, a na kraju je izašao na binu sa svojom voljenom.

Veliki šef i zadrugari su se potrudili da publici sinoć prirede spektakl za pamćenje. Mnogi takmičari oduševili su publiku i članove žirija svojim nastupima. Sve nastupe možete pronaći klikom na link OVDE. Podsetimo, ostala je da se dodeli još jedna bitna nagrada - nagrada Jutjub publike. Naime, u utorak će se napraviti presek, a grupa koja ima najveći broj pregleda na svom nastupu osvojiće nagradu Jutjub publike.

Iako će "Zadrugovizija" ostati upamćena po spektakularnim nastupima zadrugarima, ono što će publika pamtiti su sigurno i skandali koji su se dogodili te noći. Iva Grgurić, pobednica "Zadruge 3" i voditeljka RED televizije, bila je jedna od članica stručnog žirija.

Nekoliko takmičara četvrte sezone najgledanijeg rijalitija bili su i učesnici treće sezone. Tara i Iva su od samog početka "Zadruge 3" imale komplikovan i čudan odnos. Od najvećih neprijateljica postale su drugarice, da bi onda još žešće zaratile. Simova je bila jedan od najvećih kritičara Ive Grgurić, a često ju je podsećala na njenu prošlost. Nakon nastupa Tare i Ša, Iva je odlučila da očita bukvicu reperu i njegovoj devojci. Ona je poručila Tari da joj je karma vratila za sve što joj je radila, te da se sada nalazi u goroj situaciji nego ona prošle godine. Ša je isprovociralo to što mu je Iva poručila da njegova supruga Ivana i Tomović imaju više lajkova, nego što je Tara i Ša ikad imati.

Došlo je do skandaloznog sukoba. Tara i Ša su počeli da vređaju Ivu, a čak je i pevačica Katarina Grujić odbila da komentariše njihov nastup, jer je bila zgrožena rečima koje su izgovorene. Snimak njihovog sukoba je privukao toliku pažnju publike, da za manje od jednog dana broji skoro milion pregleda na Jutjubu, a dva klipa na kojima se sukob nalazi su čak ušli u trending listu.

Sukob Tare i Ša sa Ivom možete pogledati u nastavku.

Ovu svađu, kao i sve komentare žirija na nastup Tare i Ša možete pogledati i u klipu koji sledi.

Tara i Ša se nisu smirivali celu noć. Simova je nastavila da vređa bivšu cimerku, dok je Ša, neznajući tačnu prirodu odnosa njegove supruge Ivane i Vladimira, počeo da traži razgovor sa advokatom. Reper je i tokom današnjeg dana nekoliko puta ponavljao da želi razgovor sa advokatom, jer je uplašen da će Ivana potrošiti novac sa njegove kartice, a želi da joj ostavi manje imovine nego što je ranije planirao.

Još jedan obračun Tare i Ša sa Ivom se dogodio tokom glasanja stručnog žirija. Iva je dodelila 1 poen Tari i Ša, koji su pre toga imali 0, samo kako bi se našli iznad Ermine Pašović i Marka Đedovića, za koje je poručila da treba da se nađu na dnu. Iva je istakla da je bila humana prema Tari i Ša, a oni su joj pokazali srednje prste.

Podsetimo, Iva je pre glasanja imala okršaj i sa Đedovićem. Marko često pominje Ivu u "Zadruzi", te tvrdi da je on zaslužan za njenu pobedu, smatrajući da je zbog njega postala "žrtva" u narodu. Ovo dvoje bivših cimera pokazali su da i dalje postoji netrpeljivost, a njihovo prepucavanje možete pogledati u nastavku.

Čini se da je najveći utisak na publiku ove nedelje ostavio sukob Tare i Ša sa Ivom Grgurić. Pregršt komentara se može pročitati na društvenim mrežama, a većina publike osuđuje Taru i Ša zbog ponašanja i izgovorenih reči. Mnogi čak misli da je reper svojim sinoćnim ponašanjem "ugasio" svoju karijeru i zatvorio mnoga vrata. Tara, koja je do sinoćne "Zadrugovizije" bila sigurna u to da želi da nastavi da se bavi muzikom, ovog jutra je bila nesigurna u tu odluku. Ša ju je sve vreme bodrio, te govorio da će im napraviti zajedničku hit pesmu kada izađu, a nama ostaje da ispratimo na kakav će odziv ona naići.

Još jedna nedelja se privela kraju. Večeras će se na repertoaru "Zadruge" naći emisija "Izbacivanje". Takmičari nominovani za izbacivanje ove nedelje su Monika Horvat i Filip Car, a vama ostaje samo još nekoliko sati da sačuvate svog favorita. U ponedeljak ćemo saznati kako će izbačeni takmičar svojim proglašenjem novog vođe uticati na dalji tok rijalitija. Jedno je sigurno - kako se "Zadruga 4" bliži kraju, tako su i dođagaji u Beloj kući sve burniji, pa nas zasigurno očekuje još jedna haotična nedelja.

Autor: M. P.