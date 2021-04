Pevačica ostala zatečena nakon ovoga!

Edita Aradinović boravila je s prijateljima u Dubaiju, a njen odmor pretvorio se u iznenadnu poslovnu ponudu koju joj nije bio lako da odbije.

Naime, dok se sunčala na plaži, prišao joj je jedan od glavnih menadžera luksuznog rizorta u kom je odsela i ponudio joj da bude njihovo promo-lice.

- Edita je prvo mislila da je u pitanju neka šala. Kada joj je prišao menadžer i rekao da bi voleli da bude njihovo promo-lice, uz to da odseda u njihovom hotelu u luksuznom apartmanu, ona se samo smejala i nije shvatala to ozbiljno. Međutim, kada je on predočio da je u pitanju ozbiljna poslovna ponuda, ona mu je objasnila da je ona pevačica i da živi u Srbiji, te da ovde ima karijeru - započinje priču izvor blizak pevačici, te dodaje:

- To je učinilo da se menadžer joj više zainteresuje, a kada ju je čuo kako peva strane hitove, došao je na ideju da radi kao pevačica u njihovom rizortu. S obzirom na to da u rizortu imaju nekoliko restorana sa živom muzikom, odmah je nadogradio ponudu. Objasnio je da bi imala poseban tretman, te da bi za nju ostavili poseban penthaus u kome bi odsedala, a uz to bi imala i dobru novčanu nadoknadu. Nastupala bi nekoliko dana u nedelji, a u slobodno vreme bi mogla da uživa u svim njihovim sadržajima besplatno. Sve to rezultiralo je da se Edita potpuno zbuni, te nije znala odmah kako da reaguje. U međuvremenu su imali i sastanak i sa jednim od direktora rizorta, te kada je shvatila da su oni ozbiljni u svojoj nameri da je zaposle, Edita je bila u pravom rebusu.

Autor: M.K.