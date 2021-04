PRAVDU ĆE POTRAŽITI NA SUDU! Nakon svega što su Tara i Đedović izneli o njoj, Iva Grgurić se oglasila za PINK.RS! Za Ša i Simovu je IMALA ŠTA DA KAŽE!

Tužba!

Nakon žestokih uvreda koje su sinoć u "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Marko Đedović i Tara Simov uputili Ivi Grgurić, stupuli smo u kontakt sa Ivom i zamolili je da nam prokomenratiše to:

- Moram vam reći da nisam gledala Pretres u kojem su me vređali Tara i Đedović, ali sam dobila na stotine poruka o tome i iskreno mi nije jasno što to rade. Ljudi su ogorčeni na sve to i znaju šta sam ja rekla o mojoj prošlosti i sve to je bila istina. Ja nikada nisam pominjala te događaje koje su oni govorili, a pogotovo to, citiraću ih “tukla ženu ili ćerku od Šarića ili da sam imala se*s sa Šukijem“, Ovo postaje već ozbiljno i potražiću pravnu zaštitu zbog kleveta. Znači demantujem sve što su njih dvoje pričali - rekla nam je Iva, koja se osvrnula i na odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša:

- Tara i Ša pokušavaju oprati svoje postupke, blateći mene, ali im to ne polazi za rukom - dodala je Iva.

Autor: N.B.