OVO ĆE IM OPASNO ZAMERITI! Zadrugari birali između svojih cimera, one su navele svoje momke za pobednike, a evo ko im je NAJOMRAŽENIJI! (VIDEO)

Šok!

U prvom delu emisije "Amidži šou" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pobednike nedavno održane Zadrugovizije i to Kristijana Golubovića, Kristinu Spalević, Rialdu Karahasanović, Boru Santanu, Milicu Kemez i Paulu Hublin.

Ognjen je za svoje goste imao zanimljive pitalice.

Po vašem mišljenju, ko je najviše pokazao u Zadruzi i ko treba da pobedi.

- Svašta je on ovde prošao, od živčanih slomova do toga da se unormalio i mislim da dobro funkcioniše. Možda ćemo se pomiriti jednog dana, ali ne skoro. Mi kad prekinemo, on može da radi šta hoće, nije on moje vlasništvo - rekla je Paula o Franu.

- Mislim da je očigledno koliko se daje, pogotovo kad su zadaci u pitanju - rekla je Kristina o Kristijanu.

- Ja to malo gledam drugačije, Kristijan je neko ko je uvek prvi, ostvario je neke ciljeve i mislim da njemu pobeda kao novac ne znači toliko kao nekom drugom. Bora je neko ko je vodio računa, tu je četiri godine, mislim da zaslužuje neki vid nagrade - rekla je Milica o Bori.

Ko je, po vašem mišljenju, najomraženiji zadrugar? - glasilo je pitanje, a zadrugari su naveli Ša, Aleks i Miljanu.

Ko najviše voli da laže, ko voli pare i učinio bi za 20 evra sve i ko je najveći car u kući, pogledajte u nastavku.

Autor: N.V.