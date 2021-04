KENANOV BRAT RAZVEZAO JEZIK Evo šta posle SVIH SKANDALA misli o njegovoj vezi sa Rialdom

Veruje u njih!

Nakon raskida, a potom ponovonog pomirenja Kenana Tahirovića i Rialde Karahsanović u Zadruzi, Pink.rs je stupio u kontakt sa Kenanovim bratom Edom, koji je prokomentarisao novonastala zbivanja.

Kako gledate na raskid Kenana i Rialde, i žestoke sukobe koji su obeležili početak nedelje?

Nakon toliko svađa i raskida, ja verujem u njihovo pomirenje. Ubeđen sam da će oni to sve brzo rešiti i srediti. Moraju da shvate da su jedno drugom najveća podrška tamo, i moraju da se smire i ohlade glave. Verujem da im je jako teško jer nemaju ni vremena ni prostora da se da kažem iskuliraju od ishitrenih rekacija.

Da li smatrate da je to do zatvorenog prostora jer su njih dvoje važili za najskaldniji par?

Verujem da to jeste do zatvorenog prostora i taj pritisak koji ih okružuje, i verujem u njih i njihovu ljubav. Oni jesu jedno drugom velika podrška i to moraju sami da shvate. Brzo će oni sve rešiti.

Autor: N.B.