Niko nije ostao ravnodušan.

Kao i svake srede, na velelepno imanje dolazi voditelj Milan Milošević, sa pitanjima koja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. I sinoć su gledaoci spremili novu rundu rešetanja, a zadrugari nisu ni bili svesni šta ih očekuje za crnim stolom.

Među prvima na tapetu bio je Milan Janković Čorba, koji je bio osuđen od strane svih zbog komentara i uvreda koje je uputio Kristini Spalević, a sve zbog navodnog poljupca sa Kristijanom Golubovićem. On se branio da je sve izrečeno bilo u afektu, a onda su zaključili da je on ustvari ljubomoran na njih dvoje, pa mu poručili da ih neće rastaviti. Nakon mišljenja svih da je Kristijan zaljubljen u Kristinu, on je svima poručio da želi da napravi svadbu.

Ni Nenad Aleksić Ša nije bio pošteđen, pa je glavna tema bila njegov razvod, a reper je progovorio kako se oseća povodom papira koje je dobio da potpiše, pa se i Tara Simov umešala sa zaključkom da joj je svejedno kad će se razvod desiti. Ostali zadrugari su primetili da se Ša oslobodio od trenutka kada je njegova supruga bila u lajvu sa Vladimirom Tomovićem, ali da to nije rešenje za njegovu sreću, kao i da je Tara, nakon saznanja za razvod, ostvarila svoj san. Reper je, podstaknut pitanjima gledalaca, ponovo prozivao suprugu, pa su ga i zadrugari podržali.

Svađa Jovane Tomić Matore i Sanje Stanković je eskalirala, kada je ponovo pokrenuta tema Sanjine prošlosti, a Marko Đedović je izneo nove činjenice i detalje o prostituciji, pritom je naglasio da se i lično uverio u to. Matora je dodala so na ranu, pa ušla u konflikt sa Sanjom, koja ju je i gađala čime je stigla.

Nakon turbulentnog dana i večeri, Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić nisu uspeli da nađu zajednički jezik, a nakon zamerki na Jovanin i Čorbin štek, misica je poručila da će nastaviti da se bori za njihovu ljubav, te da vidi i svetlu stranu njhove veze, zbog čega mu se stalno i vraća.

Autor: I.P.