Čuvena glumica odrastala u SIROMAŠTVU! Seka Sablić progovorila o konzumiranju droge i priznanjem ŠOKIRALA JAVNOST! (FOTO)

Ove detalje iz njenog života malo ko zna!

Slavna glumica Jelisaveta Seka Sablić odrastala je u nemaštini, ali na teško detinjstvo se nikada nije žalila. Kada je bila mala govorila je da će postati “bogata”, ali kako je ranije kazala u stvarnosti je ispalo sasvim drugačije.

- Rođena sam u Beogradu, na Čuburi, u bolnici koja danas nosi naziv “Za majku i dete” u Tiršovoj ulici. Rodila sam se 1942. godine, u jeku rata i najstrašnijih opasnosti za mene, moju majku i oca, jer moja majka je bila Jevrejka - Sefardkinja sa Dorćola. Nikada tokom rata nije nosila žutu traku. Kada se udala za mog oca, Stevana, hrišćanina i preselila na Čuburu, roditelji su je se odrekli. Nije imala kontakta s njima sve dok njenu familiju, pet sestara sa decom, nisu odveli u logor na Sajmište - rečenice su iz autobiografije ove talentovene glumice “Moja mala autobiografija”.

O, svom braku i ljubavnom životu nikada nije mnogo pričala. Postala je majka sa tridesetčetiri godine sina Stefana koji je uspešni pozorišni reditelj. Popularrna glumica jednom prilikom je otkrila da joj je žao što je reditelji nikad nisu zvali za određeni tip uloga.

- Nikad nisam dobila ulogu zavodnice. Sad kad pogledam svoje stare snimke i slike, pomislim – “Bože, što sam bila dobra riba”. Nije mi jasno šta mi je falilo, pa mi to nikad nisu dali da glumim. Eto, to nikad nisam bila - rekla je Seka.

Komentarišući insert iz serije “Nemoj da zvocaš” u kojoj puši marihuanu, Seka je ispričala kako je imala priliku da proba “težu” drogu zbog koje je imala halucinacije.

- Šta je tu tako čudno? To su gluposti i budalaštine! Probala sam iz znatiželje. Živimo u go*nima i svako želi blato. Neko se usudio da me, u mojih 70 i nešto godina, komentariše i proziva da li se bavim drogom ili ne, a ja tu priču poklonim kao anegdotu. Ne treba plivati po đubretu, to je sve što imam da kažem - rekla je Seka odgovarajući na pitanja.

Autor: M.M.