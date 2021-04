PONOVO NEMA MIRA! Miljana Kulić sačekala da se SVI USPAVAJU, pa probala da POBEGNE iz Zadruge kroz SVAKI IZLAZ! (VIDEO)

Neuspeli pokušaj bekstva!

Rano jutros, kada su svi zadrugari zaspali, Miljana Kulić je otišla do ekonomskog dvorišta i prvo probala da otvori kapiju.

Kada joj to nije uspelo, Kulićeva je krenula da tumara po dvorištu, a zatim probala da se popne na krov.

Međutim, nije uspela ni u tome. Miljana je potom otišla do drugih vrata, ali je videla da ni sa njima ne može ništa da uradi.

Kulićeva je potom otišla do vrata svog nekadašnjeg apartmana, ali je i on bio zaključan.

Na kraju je otišla do glavne kapije, a kada joj ni to nije uspelo, došla je do prozora koji je nedavno slomila Tara Simov i počela da lupa.

Na kraju, Miljana je otišla do dnevne sobe i legla na garnituru.

Autor: M. P.