VASKRS U DOMU BIVŠE ZADRUGARKE OVE GODINE JE DRUGAČIJI: Jelena Pešić se prisetila najlepših trenutaka iz detinjstva, otkrila nam je detalje iz života o kojima do sada nije pričala, a evo kome je bila USKRŠNJI ZEKA! (FOTO)

Emotivno.

Bivša zadrugarka Jelena Pešić otkrila nam je kako će ove godine provesti Vaskrs, te nam je ispričala i kome je unela radost i sreću u život.

Jelena nam je odmah na početku razgovora otkrila kako će provesti Uskrs i u odnosu na prethodnu godinu, kako će se razlikovati.

- Ove godine za razlikuje od prethodne, Uskrs ću proslaviti u krugu porodice i jako se radujem tome. Uvek to bude uz pesmu, nazdravljanje, zagrljaje, osmehe na licima.

Atraktivna crnka nam je ispričala i najlepša sećanja koja je vežu za ovaj najradosniji praznik.

- Najlepše uspomene iz detinjstva vezujem za Srpsku Crnju. Tamo mi je živeo deda, koji nas je svojom ljubavlju i jednom vrstom tradicije, okupljao za Uskrs. Tada bismo svi, iz cele porodice, odlazili u Crnju i zajedno provodili najradosniji hrišćanski praznik. S obzirom na to da imam veliku familiju, skupilo bi se nas tridesetak i uz tamburaše, vino, ljubav i poštovanje provodili smo najlepše trenutke. Meni je, kao detetu, bilo zanimljivo da gledam kako se peku prase i jagnje na ražnju, kako se peva i veseli. Vojvodina bi tih dana imala posebnu toplinu i sva ta ravnica budila je u meni, još kao detetu, neki čudan spokoj. I ove godine se, nešto posle Uskrsa, ponovo okupljamo u dedinoj kući iako on više nije živ. Tamo mi sada živi tetka, a tradiciju koju nam je deda Arso ostavio u amanet, negujemo kada god smo u mogućnosti. Kako sve to izgleda moći ćete da vidite na mom Instagramu, gde ću kroz storije pokušati da vam prenesem delić te atmosfere iz jednom malog, ali meni najdražeg banatskog sela - govori Pešićeva i dodaje šta svake godine radi na Vaskrs:

- Ono sto uvek ispoštujem za naš najradosniji praznik jeste odlazak na liturgiju i pričest. Zahvalim se Bogu na svemu i molim ga samo da ostanemo zdravi. Uvek tu bude mnogo dece koja pevaju Uskršnje pesmice, raduju se sarenim jajima i taj osecaj i ta radost se ne propusta.

Upitali smo Jelenu šta će se pronaći na trpezi ove godine i da li postoji neko jelo koje ona posebno voli da spremi.

- Iskrena da budem, ja ne umem baš lepo da spremam, ali zato je tu majka čiju trpezu svi obožavamo. Ja joj pomažem ali ona je glavni kuvar. Ono čemu se radujem su kolači koji se spremaju. Ja ne volim fensi kolače i ove novonastale već one od davnina. Najviše se radujem onim starinskim oblandama, pa ću ja filovati, a majka će spremiti fil. Naravno tu je i krempita, pita sa višnjama i čokoladom, ma svašta nesto slatko... (smeh).

Pred kraj razgovora sa Jelenom, ona nam je otkrila da je kao mala volela da prevari protvnika u kucanju sa jajima, pa je vrlo često koristila i drveno jaje.

- Naravno da jesam, još sam kao mala molila majku i oca da samo meni daju to drveno jaje, a da braća ne znaju i da ja uvek pobedim, ali onda se desi da se braća naljute, pa nam mama oduzme to drveno jaje.

Kada smo upitali Jelenu da li će ove godine nekome biti uskršnji zeka, ona nam je ispričala da je to već uradila i da je izmamila osmeh onima kojima je to najpotrebnije.

- Moram vam reći da sam već bila zeka i presrećna sam što sam usrećila mala bića kojima je to potrebno. Naime, iznenadila sam dečicu ometenu u razvoju, proveli smo zajedno dan, odnela sam im paketiće, porazgovarali smo i popričali o mnogim stvarima. Kada sam videla sreću na njihovim licima, ispunila sam se pozitivnom energijom - za sam kraj Jelena je poslala čestitku svim čitaocima portala:

- Srećan Vaskrs čitaocima Pink.rs-a, ostanite zdravi i nasmejani. Šaljem vam tople zagrljaje!

Autor: Ognjen Bogdanović