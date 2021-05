O ovome će se pričati!

Protekle večeri u Zadruzi je pravu dramu izazvala Mina Vrbaški kada je iznela bolnu ispovest kod Drveta mudrosti. Naime, ona je ispričala da je Vladimir Tomović otkrio njenu tajnu da je bila silovana i to Filipu Caru. Inače, mnogi su znali da Vladimir zna Mininu tajnu još od "Zadruge 2", a on je stalno isticao kako je neće otkriti, a onda to i uradio. Kakva je bila reakcija Minine majke kada je portal Pink.rs stupio u kontakt sa njom povodom ove situacije, pročitajte na linku u nastavku.

Sada se za Pink.rs oglasio i Minin bivši dečko Mensur Ajdarpašić. Poznato je da su Mensur i Mina bili u vezi, koja se na buran način završila, a svi znaju i kakav je on sukob imao sa Vladimirom Tomovićem. Na pitanje kako komentariše sve što se desilo, Mensur je za Pink.rs izjavio sledeće:

A dobro, to je taj kult ljudi, Čolak, Tomović, Bora, Mina... Mislim, problem između njih i njihovih očekivanja međusobno... Ali jedna potajno najveća ljubav ikad u Zadruzi, Vladimir i Mina, ma nemojte mi reći da je do toga došlo... Znao sam ja tu njenu tajnu i još dosta njih. Ali nije mi stalo do male Mine Vrbaški kao njemu, niti mi išta znači da bih bilo šta iznosio, pored svih neistina koje je rekla o meni i našem odnosu. Oni se vole, slabi su jedno na drugo... Baš šteta, a obećali su jedno drugom dosta, da bi deca Vrbaški i Tomović trčala po Bartuli sad. Nego dobro, ovo je još jedna u nizu njihovih tajni. Nije moja stvar. Da žive u Bartuli u bungalovima (smeh). Rođeni jedno za drugo! Najskladniji par ikada, javnost nije videla toliko slične osobe u istoriji rijalitija. No naposletku bi oni kao Miljana u rijalitiju bili sa decom. Kad tad bi on to rekao (tajnu), verujte mi - rekao je Mensur.

Autor: N.V.