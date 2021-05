Čuvena dens grupa koja se proslavila još devedesetih godina,

Čuvena dens grupa ''Đogani'' se proslavila još devedesetih godina. A sada Vesna Đogani i Đole Đogani otkrivaju da su jedni od retkih koji su uspeli da uštede novac, dok se većina javnih ličnosti žali na finansijsku situaciju.

- Ljudi ne znaju kako estrada funkcioniše. Svako od pevača ko kasni na nastupe, ponaša se bahato u jednom trenutku bude megazvezda, ali ga posle nema. Ako si ti radio i uštedeo, nisi trošio na gluposti, mogao si da uštediš. Mi se ne kockamo, ne pijemo, ne drogiramo se, a to su stvari na koje ode veliki novac. Misliš da će večno trajati to što zarađuješ, ali se ne ispostavi tako – kaže Đole.

Oni otkrivaju kako se u njihovom domu proslavljaju praznici.

- Napravimo odličnu hranu i uživamo. Neki put je skromno, nekad je luksuznije, sve zavisi od prilike. Što se tiče farbanja jaja, to sve prenosim na decu. Puštam da oni sami neke stvari otkrivaju, a i zbog društva imaju neke nove fore – kaže pevačica, dok slično mišljenje ima i Đole.

- Kada god znamo da imamo neki praznik, slavu, bitan datum, mi ne ugovaramo nastup. Preskočimo taj datum, jedino pevamo za Novu godinu, jer su to veći honorari – govori Đogani i za kraj otkriva da je zadovoljan kako je pesma „Lockdown“ prošla kod publike.

- Želeli smo da bude nešto duhovito i novo. Želeli smo da poručimo pesmom da patimo za boljim vremenima. Pripremamo i novu numeru, koja će biti brža.

ŽESTOKI MOMCI SU NAS OBOŽAVALI

Đole je najavio dokumentarni film porodice Đogani koji će otkriti razne tajne:

- Radio sam film pet godina. Dali smo projekat bitnim ljudima. Zainteresovani su za to i čekamo u skorije vreme da se sve realizuje. Biće puno toga u okviru filma što publika nije znala. Pričamo priče o devedesetima. Za muziku nije bilo žestoko vreme i to je jedna svetla tačka devedesetih. Žestoki momci u to vreme su bili ljudi sa kodeksom i oni nisu dirali pevače. Nas su obožavali i slušali našu muziku.

Autor: M.M.