SLAĐIN VANBRAČNI SIN NEĆE ĐANIJEVE PARE, NI IMOVINU?! Izašla na videlo istina o njihovom odnosu, i folker sve priznao

"Dečka to ne zanima", tvrdi izvor blizak Trajkovićima.

Poznato je da Slađana Trajković, supruga Radiše Trajkovića Đanija, ima vanbračnog sina, a kako se priča, on navodno odbija bilo kakvu vrstu pomoći od folkera.

- Đani nikad tog dečka nije odvajao od svojih sinova, ali on ne želi od njega ništa, ne zanima ga. Ništa on Đaniju ne zamera, poštuje ga i uvažava, ali smatra da on nije dužan - objašnjava izvor i dodaje:

- Radi i živi u Americi, vredan je i sve sam sebi obezbeđuje. Posebno se čuje sa Milošem koji je nedavno dobio dete. Mnogi inače šire priče kako će Slađa da prepiše vanbračnom sinu deo Đanijeve imovine, ali to su gluposti. Uostalom, sve i da jeste tako, dečka to ne zanima. Ne želi ništa od Đanija, ali ga ceni i poštuje i nema ništa protiv njega - završava izvor.

Inače, Radiša Trajković Đani je jednom prilikom nakon ispovesti njegove supruge Slađane Trajković za naš portal rekao u kakvom je odnosu sa njenim vanbračnim sinom Nikolom koji živi u Americi.

- Nikolu sam video dva puta do sada. U korektnim smo odnosima, stvarno imamo jedan normalan odnos. Nikola je super dečko, živi u Americi, završio je dva fakulteta i svaka mu čast. Svi smo u dobrim odnosima sa njim, i ja i deca, kao i Slađa. Ona od mene nikada nije ni krila da ima vanbračnog sina, znao sam to pre nego što sam je oženio - otkrio je Đani za Pink.rs.

