Nataša Bekvalac progovorila o emotivnom statusu, pa šokirala izjavom: 'MOGU DA KAŽEM DA SAM SREĆNA... ALI BIH SLAGALA!' (FOTO)

'Ja sam umetnik, a umetnici nisu srećni!'

Pop zvezda Nataša Bekvalac uvek iskreno govori o svemu što oseća i misli, a njen ljubavni živit gotovo da je glavna tema svih medija otkako se pojavila na muzičkoj sceni Srbiji, na kojoj je od samog početka u vrhu.

Nataša je priznala da je emotivno slobodna, a da su joj razvodi bili stresni.

- Danas sam slobodna kao ptica. Kad je razvod u pitanju, to je toliko stresna situacija. U tako stresnoj situaciji ne znam koja osoba može da prati medije. Znala sam da imate informacije, znala sam i odakle, u principu kad se tako nešto dešava gledam da izvučem nešto dobro. Ja sam osoba koja jako veruje ljudima i priča o sebi, to se sada promenila. To je bilo pre 12 godina, bila sam drugačija i mnogo više sam pričala. Normalno je da kada ispričaš nekom u poverenju, ta osoba brzo dođe do javnosti, iako pričaš u poverenju. Kad su ove druge stvari u pitanju, imali smo okršaj oko jedno desetak naslovnih strana. Ja sam naštelovana da se stvarno ne sećam. Brzo zaboravljam. Budem potpuno ohlađena - rekla je ona u jednoj emisiji, pa dodala:

- Mnogo sam srećnija nego ranije. Ja sam umetnik, a umetnici nisu srećni. Bar mogu da kažem da sam srećna, ali bih slagala. Nekad sam srećna, a nekad manje srećna. Suštinski sam zadovoljna žena - zaključila je Bekvalčeva.

Autor: M.M.