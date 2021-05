JEDAN POZIV JE SVE PROMENIO! Miloš Biković otkrio kako je zapravo počela njegova karijera u Rusiji! Nije verovao da se to baš njemu događa!

Ostvarenje sna!

Kada je sa filmom "Montevideo, Bog te video" svojevremeno krenuo na moskovski filmski festival sa rediteljem Draganom Bjelogrlićem, glumac Miloš Biković kući se vratio sa nagradom publike, ali i bogatiji za poznanstvo sa svojim omiljenim rediteljem Nikitom Mihalkovom.

- Brat mi je stalno govorio da Mihalkovu napišem pismo i na taj način mu stavim do znanja da želim da igram u nekom njegovom filmu. Na to sam rekao da bogu ne treba pismo, da je za njega to formalnost i da je samo božja volja da li ću raditi sa Nikitom. Ako to treba da se desi, desiće se. I ne napišem pismo. Dva meseca kasnije zvonio mi je telefon. Još smo snimali "Montevideo 2", bio je jul mesec. Na ekranu se očitao češki broj. Bio je to Stanislav iz Ženeve. Kaže: "Mi bismo vam ponudili glavnu ulogu kod Nikite Mihalkova, ako ste slobodni sad u julu, da dođete na kasting." Sve se poklopilo da pomislim kako se Bjela šali sa mnom, pa sam odmah odgovorio da snimam neki glupi film sa ludakom rediteljem i da se javi nekom drugom prilikom. Nije mu bilo jasno ko sam kad na keca odbijam Mihalkova. Insistirao je da mi bar pošalje scenario mejlom, pa sam mu dao adresu. Nisam ni stigao da zovem Bjelu i kažem mu kako znam da se šalio, kad mi je stigao scenario od 118 strana. Shvatio sam da nije šala - ispričao je Miloš u jednoj emisiji, prisećajući se kako je počela njegova internacionalna karijera.

Autor: M.M.