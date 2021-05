VELIKA TRAGEDIJA OBELEŽILA JE NJEGOV ŽIVOT! Feđa Stojanović se 9 godina nije čuo sa sinom, a onda saznao da mu je jedinac UMRO!

Tužno!

Glumac Feđa Stojanović rođen je 31. januara 1948. godine, u Aleksincu, u porodici učitelja. Imao je brata i sestru, a otac- rusofil, samo njemu je dano neobično i veoma lepo rusko ime.

Nakon nekog vremena, porodica se seli za Beograd, otac završava prava i menja profesiju, a majka počinje da vodi dramsku sekciju. Ljubav prema glumi Feđa stiče upravo tu i tada.

Prvu ulogu Feđa dobija u filmu "Nikoletina Bursać", a novac dobijen od te uloge donosi porodici Stojanović finansijsko rasterećenje, jer su živeli izuzeto skromno.

Tri puta pokušava da upiše filmsku režiju, ali bezuspešno. Iz inata upisuje prava, da bi na trećoj godini prešao na glumu u klasu profesora Milenka Maričića.

Čuvena Mira Trailović ga poziva u "Atelje 212", i time se ostvarje Feđin veliki san.

Porodica i velika lična tragedija

Feđa se ženio dva puta. Prvi put, kada je imao samo 25 godina, ženi ljubav iz Gimnazije. Zbog toga što je bio izuzetno mlad, brak nije uspeo, a Feđa je ostao u dobrim odnosima sa prvom suprugom koja mu je rodila sina Uroša Stojanovića. Uroš je ušao u očev svet glume, ali kao reditelj. Njegov najpoznatiji film je "Čarlston za Ognjenku".

2017. godine Feđa je doživeo najveću tragediju: umire mu sin Uroš u 44. godini.

- Uroš nije imao nikakvih problema. Oženio se pre tri meseca. Žena mu je glumica s našim prostora koja je tamo počela da gradi karijeru. Zavoleli su se. Sve je to tako kratko trajalo - pričao je tada Feđa, koji je primio poziv iz Amerike da su njegovog sina pronašli mrtvog.

Glumac je stalno bio u kontaktu sa sinom, koji se nije žalio da ima probleme.

- Išao je pre pola godine na neki pregled. Utvrdili su da je potpuno zdrav. Čekao je da krene da snima svoj film. Ne znamo još uzrok smrti, samo pretpostavljamo da je srčani udar. Verovatno će se ispostaviti da mu je stalo srce - jedva je izgovorio tada Feđa.

Glumac sa drugom ženom ima ćerku koja se bavi turizmom.

Čudan odnos sa sinom:

- Bio je ekscentrična osoba, takav je rođen i sve što sam bolovao zbog njega, bolovao sam dok je bio sasvim mali jer sam shvatio da je on takav i da ništa ne pomaže. Imam utisak da mu je moj razvod od njegove majke veoma teško pao i da se sa time nije pomirio do kraja života - govorio je glumac.

Koliko je njegov sin bio specifičan, govori nekoliko činjenica i čudnih detalja. Oženio se u Americi, ali nikoga nije obavestio o tome.

- Poslednjih godina smo kontaktirali isključivo mejlom jer je zabranio da mu telefoniram i to samo zato što sam ga, po njegovom mišljenju, gnjavio. Devet godina nije dolazio u Srbiju jer se posle filma "Čarlston za Ognjenku" očigledno razočaorao u neke ljude. On je ovde imao fantastične prijatelje što se potvrdilo i na komemoraciji u Jugoslovenskoj kinoteci, ali bilo je i ljudi koji ga nusu voleli. Kada je krenuo u Ameriku rekao je da u Srbiju može da se vrati samo u metalnom kovčegu. Nažalost, to se i obistinilo - pričao je Feđa.

