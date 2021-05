'MISLIO SAM DA NEĆEMO USPETI' Ivan Mileusnić otkrio čega se najviše plašio kada je započeo vezu sa Danijelom Karić!

Otvoreno!

U ovonedeljnom izdanju emisije "Magazin In" voditeljka i autorka Sanja Marinković ugostila je Vesnu i Đoleta Đoganija, Gocu Tržan i Rašu Novakovića, kao i Danijelu Karić i Ivana Mileusnića.

Ivan Mileusnić je otkrio kako se osećao kada su Danijela i on trebali da počnu da žive zajedno, s obzirom na to da je ona tada živela sa decom iz prethodnog braka.

- Jao, meni je to bilo teško. To je jedan od tih trenutaka bio kada je Danijela rekla "Je l' ti hoćeš da ti ide na bolje ili šta?" Meni je, iskreno, u tom trenutku, ja sam trebao da se doselim u stan gde je ona imala porodicu sa bivšim mužem i sad ja dolazim kao nov i šta sam ja u njihovom životu. Ja sam dete razvedenih roditelja i znam kako je to. Ja sam njoj rekao, mi možemo da se volimo i da sve bude super, ali ako mene deca ne prihvate, ako me odstrane i ne budu želeli da budem deo njihovog života, mi ne možemo da funkcionišemo. Uvek sam se vraćao na dečaka od 10 godina kojem se pojavio očuh u životu koji je ukrao mamu. Mislio sam da možda nećemo uspeti. Ja tatu ne mogu da im menjam i insistiram na tome da Danijela i njen bivši muž vode računa o deci. Svi kao pričaju da sam se udao za nju i da je meni super - ispričao je Ivan.

