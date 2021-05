Niko nije bio pošteđen.

Subotom uveče nastaje prava tenzija za crnim stolom, jer zadrugari moraju da se suoče sa predstavnicima sedme sile, u emisiji "Pitanja novinara". Kao ni prethodnih nedelja, ni sinoć nije bilo lako odgovarati na škakljiva pitanja novinara, koji uvek imaju načine da izvuku sve dugo skrivane tajne.

Kristijan Golubović i Kristina Spalević su juče izazvali lavinu burnih reakcija u javnosti nakon što je izašao klip iz šteka koji je on napravio pored paba. Njih dvoje su napravili i drugi tajni štek, o kom su pričali sinoć za stolom dok je trajala emisija. Upravo je to bilo i jedno od pitanja za njih, ali oni, naravno, nisu priznali da je bilo se*sa, već su se pravdali da je mogao bilo ko da prođe od njih, ali i da je to bilo tu i pre Kristine.

Nismo radili ništa što bi bilo interesantno. Nikome ne bi bilo interesantno tuširanje, razgledanje i tako nešto. Svima je bilo interesantno da vidimo šta je bilo unutra - objasnila je Kristina.

Taj štek dugo postoji, još ni Kristina nije bila tu. Veza ne postoji, ako postoji neka emocija, ja sam tu da postavim rampu, ona mora sad da se izjasni - rekao je Kristijan.

Kristijan je čak i poveo nekoliko zadrugara kako bi im pokazao napravljen prolaz, pa im objašnjavao da je imao iskustva sa tim i ranije, dok je bio pritvoren.

Međutim, iako su svima odbijali da priznaju emocije, nisu mogli da sakriju poglede i razgovore u šiframa, koji su pokazivali sve ono u šta se i sumnja. To je potvrdio i nekadašnji Kristijanov cimer, Milan Janković Čorba, koji je otkrio šta je video, ali i to, da ne može da garantuje da je bilo akcije. On je osudio njihovo ponašanje, a i ostali ukućani su mu se pridružili u kritikama.

Već danima je aktuelna tema diskvalifikacije Tare Simov, a Nenad Aleksić Ša je pod velikim pritiskom komentara zadrugara o njenom odnosu i načinu na koji se oprostila od njega. On je i dalje verovao u njihov dogovor koji su napravili pre cele situacije, kao i to da mu nedostaje, pa ne zna kako će funkcionisati do daljnjeg. Nadao se da ga roditelji neće izdati što se tiče podrške, pa poželeo da Tara oseti tu porodičnu toplinu, koju je on imao ranije sa Ivanom. To ga je podsetilo i na njen potez sa Vladimirom Tomovićem, pa ponovo potvrdio da je sa brakom gotovo, te da sad mora da brine o Tari.

U komentarisanje se uključio i Marko Đedović, pa otkrio kako izbegava Ša, i da je besan na Taru jer je pričala dve različite priče. On je rešio da obelodani i detalje Tarinog razgovora sa bivšim verenikom, pa je i Sandra potvrdila, i primetila da Ša olako shvata te informacije. Nakon što su i ostali zadrugari dali svoj sud o ovome, reperu nije bilo svejedno, ali se ipak držao svog stava i priče.

Jovana Ljubisavljević je takođe bila na tapetu u emisiji "Pitanja novinara", kada se saznalo za njen otvoren flert sa bivšim zadrugarom Anđelom Rankovićem, koji joj je služio kao paravan da bi se udaljila od Vladimira Tomovića. Stefan Karić je shvatio da nije umišljao njene iskre prema njemu, ali se misica i dalje pravdala da je pogrešno shvaćena, pa ne želi da šalju lošu sliku o sebi napolju.

I Ana Bulatović se priključila u komentarisanje, pa ponovo pokazala svoj neprijateljski stav prema njoj, a onda i Sanja Stanković, koja je shvatila da je Jovana koketirala sa Anđelom u isto vreme kad joj je govorila da se skloni od njega zarad njenog dobra.

I pored svih Jovaninih tvrdnji da nije imala ništa sa Anđelom, isplivao je snimak koji govori drugačije, i koji potvrđuje sve ono o čemu su ostali ukućani pričali.

Autor: I.P.