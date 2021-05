Nije ga štedeo!

Reper Nenad Aleksić Ša, koji je poslednjih meseci u centru pažnje javnosti zbog ljubavne afere sa Tarom Simov, sa kojom je prevario suprugu u četvrtoj sezoni rijalitija ''Zadruga'', svoju muzičku karijeru počeo je kao deo grupe, tačnije dvojca Sha Ila, koji je činio sa Vladimirom Ilićem Ilom.

Ša i Ila već godinama nisu u dobrim odnosima, a Ilić je tokom Šaovog učešća u protekloj sezoni "Zadruge" progovorio o njihovom odnosu.

- Vidim u novinama kad pišu o njemu, to je stvarno tuga. To je muka. To je polusvet, i on je samim tim polusvet. Razočarao sam se u njega mnogo. Pritom sam čuo neke stvari za njega i mene, od pre 20 godina. Mnogo je pao u mojim očima. Nije moj nivo uopšte - rekao je Ila.

- Videli smo se kad sam imao operaciju. Došao u bolnicu da se slika i nestao. Posle sam ga zvao da se vidimo, nije mi se više javljao, iskulirao me je. Kao i uvek što on radi - dodao je Ila tom prilikom.

Autor: M.M.