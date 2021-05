TUGA U DOMU ŠAKA POLUMENTE! Pevaču preminuo otac, a ovim POTRESNIM REČIMA koje kidaju dušu se oprostio od njega: 'ZAGRLI MI MAJKU!' (VIDEO)

Napustio ga je najveći oslonac.

Pevač Šako Polumenta objavio je na društvenim mrežama da mu je preminuo otac Muradif Polumenta. On je podelio emotivni snimak na kom je pevao svom ocu.

- Otišao je moj gospodin, moj ponos, moj idol, moja snaga i temelj porodice. Otišao si, oče moj. Svi kazu blago tebi, ramazan,blagi dani i uoči Bajrama. Baš tada bog bira da najbolje smesti kod sebe. Čekao si to. Čeka te baš ta žena koju si najviše voleo. Ta žena je moj život, tvoj život a majka svih nas. Trebao si nam jos Muki. Zagrli mi majku. Šapko je gore i on je uvek bio tvoja snaga i oslonac. Idi, odmori se i oprosti mi što te zadnjih mesec dana nisam zagrlio jer me korona odvojila od tebe. Laka ti crna zemlja, oče moj - napisao je pevač.

