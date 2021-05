Ovo niko nije očekivao!

Tokom noći na velelepnom imanju voditelj Milan Milošević je ušao u Zadrugu zbog emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje". Zadrugari su na samom startu komentarisali podelu budžeta novog vođe Kristijana Golubovića,

Na startu, većina zadrugara je kometarisala da na neki način svi ćute Kristijanu za bilo koje njegove kometare, pogotovo misleći na Mišela Gvozdenovića. Tokom kometarisanja opet je došlo do sukoba Mine Vrbaški i Kristijana koji su se i tokom jučerašnjeg dana sukobili zbog budžeta.

Nizali su se razni kometari i sukobi, sve dok Lepi Mića nije ustao i očitao lekciju zadrugarima kako su svi hrabri kada ih Kristijan ne sluša, dok njemu niko ne sme ništa da kaže.

Zadrugari su nakon toga kometarisali glasove publike gde su birali osobe koje su spremne na sve zarad lične koristi. Prvo mesto je osvojila Jovana Ljubisavljević. Zadrugari su podržali to čak su i Miljana Kulić i Nadica Zeljković kometarisali da devojka sa takvim stavovima ne sme da moli za ljubav kao što misica radi. Miljana je čak i rekla misici da je opstanak obezbedila sa Anđelom Rankovićem i Vladimirom Tomovićem, a da je sa Stefanom Karićem iz lične koristi.

Stefan je ustao da odbrani svoju devojku pa je čak Nadici pomenuo ulazak njene ćerke Kristine Kije Kockar u Zadrugu kada ju je javno pravario bivši muž Slobodan Radanović.

Usledio je "Izbor potrčka". Kristijan Golubović je po četvrti put ove sezone birao potrčke. On je sam izjavio da nije puno razmišljao koga će staviti, jer posle sukoba koji je imao sa Minom Vrbaški lako se odlučio za nju, a njoj je za društvo u izolaciji izabrao Filipa Cara.

Kristijan se na taj način osvetio i Mini ali i njenom dečku Mišelu Gvozdenoviću koji je u toku jučerašnjeg dana izneo sve svoje stvari iz paba.

Aleksandra Nikolić i Mišel su se složili da će oboje ići u izolaciju kod svojih voljenih ako im oni to budu tražili.

Usledio je izbor omiljene osobe. Kristijan se našao u nebranom grožđu pa je za omiljenu izabrao Kristinu Spalević, ali njoj se to nije svidelo jer ju je stavio tek kada je shvatio da Dragana Mitrović odbila da bude omiljena.

Prva tema koju je voditelj Milan Milošević pokrenuo u "Pretresu nedelje" bila je situacija Nenada Aleksića Ša nakon diskvalifikacije Tare Simov.

To mi je bila realna situacija - Ivana i Vladimir, jedan i jedan su dva. Koliko god delovao ovde da sam glup, i te kako sam inteligentan. Što se tiče Tare i Stefana, i te kako mi je bilo jasno da ona gaji neke emocije prema Stefanu. Pitao sam je mnogo puta zašto sve to radi, jer mi to deluje kao da želi da me otera od sebe. Ja sam i te kako jednostavn. Nisam psihopata niti budala. Ja sam neko kome se jednom kaže, ali iskreno: "Ne mogu više sa tobom, ne želim sa tobom". Ja jednom ili dva puta pitam osobu da li je sigurna, ako jeste, ja se i te kako odvojim. Da mi je jednom, ali iskreno rekla da se odvojim od nje... Pitao sam je milion i jedan put, nije htela. Ako je to gluma, onda skidam kapu. Da mi je jednom iskreno rekla, ja bih i te kako bio skrhan. Trudim se da ne koristim ružne reči. Ne mogu da znam šta se dešava... Ako je tako da je ona sad sa bivšim verenikom, bilo bi nekako, najblaže rečeno, ružno zbog svega onoga kako sam se ja postavio prema njoj. Da izuzmemo ljubomoru, ali ja sam i te kako imao razlog za tu ljubomoru. Ja joj Karića nisam zamerao, i te kako sam ga zgotivio. Ali je bespotrebno branila Karića kada je bila tema misice i njega. Nisam hteo da se daje povod. Imao sam i te kako razloga zbog Čorbe, i te kako zbog Cara... Ja nijednu devojku ovde nisam muvao, niti sam imao ikakav odnos... Niti sam davao povoda da budem ljubomorna, niti sam je pravio ljubomornom. Ako uđem sa nekim u odnos, to je to. Titram maksimalno, takav sam napolju, takav sam i ovde. Milion puta sam je pitao zašto se onako ponaša, jer sam smatrao da je postojalo nešto dublje - govorio je Ša.

Ša je nakon toga od Marka Đedovića saznao da je Tara tražila pilule za dan posle, jer su njih dvoje imali nezaštićene odnose, a ona nije htela da zatrudni tako mlada.

Eto, Marko zna te neke detalje koje ja ne znam. I Stefana (bivšeg verenika) je pominjala kao bitnu osobu, kao oslonac, malopre sam saznao da imaju to neko morsko prase. Nije mi pričala za to morsko prase. Ja sam mnogo puta napominjao da znam kako rijaliti funkcioniše, nisam mali, nisam priglup, i te kako znam o čemu se radi. Mnogo sam je puta pitao da li je ovo njena rijaliti igra, da li je sebi dala zadatak da nađe osobu uz koju će da plovi, molio sam je da to ne budem ja. Kada god sam to spomenuo, nastao bi haos. Samo nisam želeo da joj budem rijaliti igra, jer je moj ulog bio brak od sedam godina. Ja sam nekako bežao iz tog odnosa dok smo se muvali, tada sam i te kako želeo da se povučem. Osećao sam nešto prema njoj, počela je da me radi. Imali smo neku foru kec ili dvojka, kec je bilo seksualno privlačenje, dvojka kao devojka, ja sam joj uvek pokazivao dvojku. Dvojka si, te fore smo imali, da me radi na ljubav - govorio je Ša

Preispitivao sam se i baš pričao sa Paulom. Danas sam doživeo i to na krovu, pokazali su mi ka nebu, gomila balona... Ja sam sa Tarom milion puta pričao, ja sam video ozbiljn promenu od poziva sa Stefanom, govorio sam joj. Ja sam je pitao posle odlaska u urgentni centar da li se ljubila sa nekim. Ja nisam ni lud, ni glup. Ne možete da verujete koliko toga znam o svim ljudima ovde i koliko osećam, ali ja nisam u tom fazonu da kanalim nekog. Video sam neku ozbiljnu promenu, posle je bio njen rođendan, tu sam tek video promenu. Pokušala je na sve načine da me otera. Imao sam brak od sedam godina, prokockao sam to, u pravom trenutku sam oženio pravu osobu, nemam jednu lošu reč da kažem o njoj. Evo, sad pričam mirne glave. Pričam jedno, a mislim drugo. Do danas sam možda mislio jedno, ali danas kad sam video ono... pričala mi je ispod pokrivača da ne verujem ljudima, da ne verujem u pitanja, da će mi dati neki znak da je sve u redu... Meni mnoge stvari nisu jasne, mozak mi je u haosu. Duša me boli, veruj mi. Uvek sam napominjao da se ne razvodim zbog nje, to samo kad se posvađamo i odem na krov. Kao da je želela da me otera od sebe. Mislim da je nju pukla realnost. Ja bih isto mislio da je ovakav Nenad budala - govorio je Ša.

Nakon Nenadovog izlaganja, veliki šok je usledio kada je Paula Hublin ustala i otkrila tajnu Tare Simov koju je ona čuvala.

Meni je Tara pričala o Mateji, da i dalje razmišlja o njemu! Ja sam je pitala šta joj je, pitala sam je da li je Ša, ona kaže "Ne, M". Rekla mi je da ima i dalje neke emocije prema njemu, da je ovaj prostor podseća na njega, da se samo za njega onoliko borila. Meni je ovo njeno kukavički čin - otkrila je Paula.

Nakon toga reč je tražio Marko Đedović koji nije štedeo svoju drugaricu Taru Simov pa je pred svima otkrio sve njene tajne.

Moram da kažem, Paula je glupa kao k*rac, jer je za mnogo stvari iskorišćena ovde. Verujem da joj je Tara sve ono ispričala, ali isto tako, sećam se kad je Tara Pauli pričala da je ona zaljubljena u Ša, da bi prikrila svoj odnos. Isto i ovo za Mateju, to je crtani film, samo sujeta u pitanju. Ona nije mogla da se pomiri sa tim da je on nju pred kraj ostavio, a istina je totalno drugačija. Prošle godine je taj odnos sa Matejom je prekinuo takođe Stefan kada je Tara otišla da se operiše, on je tamo otišao. Tara koliko god da ima momaka, kada se Stefan pojavi, ona će ih sve ostaviti đuture. Ja mislim da je ona zato izašla. Mateja nije znao to, samo je znao da se nešto dešava, onda je on okrenuo svoj čurak i ponašao se kako se ponašao... On je provalio promenu u raspoloženju, iz kompleksa krenuo da bude 30 puta gori. Ista stvar se i ove godine dogodila. Stefan joj je ponovo dao lažnu nadu, zbog koje bi ona pregazila ceo sve... I Lazaru je to uradila... Što se toga tiče, moj stav je takav. E, da li je ona otišla da se spasi, ili izašla da vidi da li ima šanse (kod Stefana) ili da ispuni tu pretnju devojci... Ne znam, ali vidim da svi pričaju da je ona sistematski planirala taj beg... I sa Paulom je ono uradila... Ovaj odlazak i ovo sve, može da bude kupovina vremena, da bi videla ima li šta od toga. Tako je bilo sa Lazarom, tako je bilo sa Matejom. Svaki momak je dobijao nogu u d*pe kada bi se Stefan pojavio. Druga godina zaredom kako se ponavlja ista situacija... Što se mene tiče, meni je sve jasno. Ima još milijardu detalje - dodao je Marko.

Mnogo zadrugari su komentarisali da je ovo spas za Ša, što Tara više nije u rijalitiju i da na taj način može da se posveti sebi, čak je to rekao i Fran Pujas koji je reperov najbolji drug u rijalilitiju. Ša je sve to odbijao pa je svoju još uvek zakonitu ženu nazvao Ivana Tomović i govorio kako ona ima svog zaštitnika, a da će on biti Tarin zaštitinik.

Marko Janjušević Janjuš i Nadica Zeljković smatraju da će reperu Tara napraviti haos od života ako ostane sa njom, ali on njihovo kometnarisanje nije želeo da sluša. Sandra Rešić mu je održala lekciju i konkretno ga upitala da li će platiti Tarinu kaznu što je htela da se čuje sa bivšim verenikom.

Ša je branio svoj stav i svoju vezu, pa je rekao da je njihova ljubav prava, a onda se osvrnuo i na balone koje mu je Tara pustila u toku jučerašnjeg dana i to je prokomentarisao na svoj način:

Nisu to baloni, to je emocija - pričao je reper.

Nakon emisije, Kristijan Golubović i Neca TikToker brutalno su se posvađali, jer ga je Golubović optužio da mu je ukrao hranu iz paba. Kako je Neca poricao, to je Kristijana dodatno iziritiralo, pa je nasrnuo na njega i isterao ga iz paba. Zbog celog sukoba Neci je pozlilo, i obezbeđenje ga je izvelo iz Bele kuće.

U toku ranih jutarnjih sati, Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić su se posvađali zbog Anđela Rankovića. Naime, Stefan sve vreme želi da mu misica prizna da joj se Anđelo svideo, što je ona poricala, pa je malo falilo da dođe do raskida. Jovana je u nekoliko navrata pokušavala da odobrovolji Karića ali joj to nije polazilo za rukom.

Danas se očekuje da će u Zadrugu ući Gordana Džehverović, poznatija kao Mama Džehva. Ona će sa ovonedeljnim vođom Kristijanom Golubovićem obići velelepno imanje i onda održati porodični sastanak sa zadruagrima o higijeni u Beloj kući.

Autor: N.B.