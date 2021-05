Tačno da uzme i da se obesi! Šta će joj dete od tog klošara?! On samo gleda nekome da se uvali - poručio je Majin otac.

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković ne može sebi da dođe nakon serije ćerkinih okršaja sa Markom Janjuševićem Janjušem u Zadruzi. Njihov turbulentan odnos ne prestaje da intrigira, kako ukućane najglednaijeg rijalitija, tako i gledaoce, a sada se Majin otac oglasio, i za Pink.rs prokomentarisao aktulena dešavanja - pljuvanje, uvrede i međusobne nasrtaje svoje ćerke i Janjuševića.

- On je jedan nasilnik, on je jedan prevarant. Dno dna! Klošar je bio i ostao. Maja je zaljubljena u njega, a on nju iskorišćava, kao što je 10 godina iskorišćavao i svoju ženu, koja ga je izdržavala. On sve radi iz interesa. To je jedan manipulator, lažov, prevarant... - rekao je Taki i poručio da se njegova ćerka ne plaši Janjuševih burnih reakcija.

- On je psihopata, šta će sutra njegovo dete da radi kad vidi šta je on radio? Sram ga bilo. Maja se ne plaši nikog, pa ni Janjuša, njen deda je bio Solunac. Mi nismo kukavice i nismo cinkaroši - kaže nam Marinković i dodaje:

- Da nema Maje, gde bio taj prevarant bio? Prijavila ga je Majina majka već! Ja ničiju porodicu ne diram, a njemu ništa nije sveto, preterao je svaku meru i granicu. I Maja je nečije dete. Najružnije reči joj upućuje. On bez Maje nema priču, on jedva čeka da ga Maja čačne, mora da opravda honorar, ja mislim da je on mazohista zapravo - poručio je Taki, a na pitanje da li strahuje od Majine potencijalne trudnoće, budući da je sa Janjušem i dalje intimna pod jorgan planinom, uprkos žučnim razmiricama koje imaju, odgovorio je:

- Ma kakvo unuče da mi rodi, to ne dolazi u obzir. Tu nema sreće. Ja njega ne bih poželeo ni najvećem dušmaninu u životu! Ne daj Bože! On je jedan manijak! Ja ne mogu da utičem na Majin život, ali bih je posavetovao da od tog posla nema ništa. Samo joj fali da celog života nosi tog klošara na grbači i još i dete. Tačno da uzme i da se obesi! Šta će joj dete od tog klošara?! On samo gleda nekome da se uvali. Tako je bilo i sa njegovom prošlom ženom, njegovo dete će celog života imati traume zbog oca - rekao je Majin otac za Pink.rs.

Autor: M. K.